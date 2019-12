Mario Abdo: Paraguay ha acompañado y brindado su apoyo al gobierno encargado de Juan Guaidó







13/12/2019 - 20:43:24

VOA.- El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez realiza una visita oficial a los Estados Unidos, en donde se reunió con el presidente Donald Trump, para tratar distintos temas de interés binacional, como seguridad y comercio, pero además, abordaron la situación en Venezuela.



"Paraguay ha apoyado las iniciativas de Estados Unidos respecto a Venezuela y Paraguay ha acompañado y brindado su apoyo al gobierno encargado de Juan Guaidó", dijo el mandatario en una entrevista en exclusiva a la Voz de América.



El mandatario recordó además que Paraguay fue el primer país en firmar el acuerdo de Lima, asegurando que la reelección de Nicolás Maduro era ilegítima.



"Paraguay fue el primer país, en el mismo momento del discurso inaugural de un proceso electoral viciado e ilegítimo. En el mismo momento Paraguay tomó la decisión de romper relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro", dijo el mandatario.



Aseguró que esa era la postura adecuada ante las acciones tomadas por el presidente en disputa, Nicolás Maduro. "Nosotros consideramos que es una posición coherente con respecto a los hechos denunciados a la interrupción del proceso democrático en Venezuela y consideramos que tiene que ser de hecho una causa de la región apoyada también por el gobierno americano", dijo Abdo Benítez.



Agregó que espera que pronto, "la oposición se una en Venezuela y que el pueblo venezolano sea el gran protagonista de la recuperación de su vida democrática de su libertad".



Mencionó además la crisis migratoria que se ha desatado por la situación en Venezuela no se puede obviar.



"Tenemos un compromiso humanitario con Venezuela, ahí no hay libertad de prensa ahí no se respeta la voluntad del pueblo. Creemos que el régimen de Maduro es totalmente diferente a una visión ideológica que se pueda debatir dentro de la región que inclusive pueda servir para la construcción de sociedades más justas más igualitarias dentro del marco del respeto y del respeto a la ley", agegó



Sobre la reunión con el presidente estadounidense, el mandatario dijo que había sido una reunión muy positiva, "Avanzamos sobre primero un fortalecimiento bilateral de la relación histórica entre Paraguay y los Estados Unidos, en términos de fortalecer nuestro comercio, nuestra apertura de mercados, fortalecer lo que significa la complementariedad económica", mencionó.



Dijo también que macroeconómicamente, Paraguay ha tenido un crecimiento importante sobre el Producto Interno Bruto en los últimos 15 años, y una inflación baja.



"Hemos avanzando en un proceso de fortalecimiento institucional lo que hace a Paraguay un socio estratégico para la producción competitiva en la región", dijo el mandatario.



Dijo que también hablaron sobre la posibilidad de la apertura de mercados para la carne paraguaya.



"Paraguay es hoy el octavo exportador del mundo de carne y estamos trabajando para abrir el mercado americano para la producción nacional y fortalecer todos los vínculos comerciales que permitan una alianza estratégica sostenible en el tiempo, basándose principalmente en la cooperación mutua y en generar beneficios para ambos pueblos".



El mandatario agregó que su país está haciendo esfuerzos para avanzar en la lucha contra la corrupción y otros flagelos, algo que recientemente Estados Unidos también ha dicho es una de las razones que afecta el progreso en Latinoamérica y se ha comprometido a luchar contra este flagelo.