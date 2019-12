Senadora de UD pide a la Fiscalía retirar acusación contra cruceños en el caso Terrorismo 1







Sucre, (ABI).- La senadora de Unidad Demócrata (UD), Carmen Eva Gonzales, presentó el viernes un memorial ante la Fiscalía General del Estado para solicitar que se retire la denuncia interpuesta contra autoridades, empresarios y ex dirigentes del Comité Cívico de Santa Cruz que fueron apresados o perseguidos en el marco del denominado caso Terrorismo 1.



"Vengo a presentar ante el señor Fiscal del Estado un memorial donde pido instruya a la comisión de fiscales, retiren la acusación en el caso Terrorismo 1, que ya no tiene razón de ser porque ha sido armado por el (anterior) Gobierno para ejecutar una persecución política y radical en contra de ciudadanos que simplemente luchaban por la autonomía", informó a los periodistas.



En abril de 2009, un operativo policial realizado en el Hotel Las Américas de Santa Cruz desarticuló una supuesta célula terrorista que, según exautoridades, pretendía armar una guerra civil para dividir Bolivia, liderada por el ciudadano húngaro-boliviano, Eduardo Rosza Flores.



Gonzales recordó que el ex fiscal, Marcelo Sossa, encargado de ese proceso, utilizó las acusaciones judiciales de ese caso para extorsionar a autoridades y ciudadanos de Santa Cruz y el extranjero, auspiciado por el Gobierno del expresidente Evo Morales.



"Marcelo Sossa además ha declarado en dos oportunidades desde el Brasil diciendo que este hecho ha sido armado y digitado por parte del Gobierno y ejecutado a través de sus operadores Norberto Clavijo, Carlos Subirana y Marcelo Sossa, entre otros", explicó.



El operativo del Hotel Las Américas se saldó con la muerte de Rózsa Flores, el húngaro-rumano Árpád Magyarosi y el irlandés Michael Martin Dwyer.



Los tres extranjeros fueron ejecutados por un grupo de élite de la policía boliviana, denominado Unidad Táctica de Apoyo y Resolución de Crisis (UTARC).