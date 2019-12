Chuquisaca: una licencia indefinida podría dejar a Esteban Urquizu en el cargo de Gobernador hasta 2020







13/12/2019 - 18:29:28

Sucre ABI.- Una licencia indefinida podría justificar la ausencia del gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, en el ejercicio de sus funciones después del 3 enero, fecha en la que concluye su vacación mientras guarda detención preventiva en el penal de San Roque por varios procesos que se siguen en su contra, informó el viernes el asambleísta, Manuel Alfaro.



Entre los delitos por los que es investigado Urquizu están abandono de funciones, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes.



"El 3 de enero, fecha en la que concluyen sus vacaciones, debe constituirse físicamente don Esteban Urquizu a trabajar, no creo que ocurra, sabemos por determinación del juez que esta situación no va a ser posible, entonces hasta el 2 de enero tendría que hacer llegar una carta que podría ser una solicitud de licencia indefinida sin goce de haberes o licencia por el tiempo que duren las medidas cautelares (tres meses)", explicó a los periodistas.



Agregó que otra alternativa podría ser una carta de renuncia, sin embargo, el pleno de la Asamblea Legislativa Departamental esperará esa misiva hasta el 2 de enero para analizar la situación de la autoridad.



"Antes no podemos hacer absolutamente nada", adelantó.



Urquizu, por su parte, advirtió que no renunciará y que concluirá su mandato (hasta mayo de 2020) desde la cárcel, al salir de una audiencia fijada en la Fiscalía Departamental.



El gobernador fue detenido el 5 de diciembre y el Ministerio Público puede encarcelarlo preventivamente hasta tres meses, en ese tiempo lo reemplaza Efrain Balderas.