Expresidente pierde credibilidad por incumplir normas internacionales: Astorga







13/12/2019 - 18:25:07

La Paz, ABI.- El expresidente Evo Morales, actualmente refugiado en Argentina, pierde "credibilidad" y "seriedad" al incumplir normas internacionales, afirmó el viernes el representante de la Plataforma Ciudadana Otra Izquierda es Posible (OIP), Beto Astorga.



"El expresidente Evo Morales está perdiendo total credibilidad y seriedad como persona y como refugiado porque no cumple con las normas internacionales", dijo a la ABI.



Morales, tras renunciar a la presidencia de Bolivia el 10 de noviembre, se asiló en México, pero después se trasladó a Argentina donde obtuvo refugio; sin embargo, desde ambos lugares siguió emitiendo opinión sobre la situación del país y llamando a defender la democracia, entre otros aspectos.



Astorga recordó que el canciller de Argentina, Felipe Solá, manifestó el jueves de que el estatus de refugio político que tiene Morales en ese país implica la condición de que no haga declaraciones políticas; sin embargo, el exmandatario siguió escribiendo a través de las redes sociales.



Por su parte, el representante del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Rolando Villena, indicó que a Morales le "cuesta ubicarse" en el escenario de la política internacional, debido a que ahora se encuentra "al otro lado" y no como mandatario de un país.



A su juicio, Morales debe tomar en cuenta que ahora es un refugiado y como tal debe asumirlo y no generar "posibles problemas" con el país vecino de Argentina.



"Las relaciones entre Argentina y nuestro país son muy importantes, estamos hablando en lo económico, cultural y de integración", dijo.