Califican de burla la cancelación de Shell, Total y Repsol a reunión con autoridades en Chuquisaca







13/12/2019 - 14:42:38

Sucre, ABI.- El viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Iver Antonio Pino, calificó el viernes de una burla a Bolivia y Chuquisaca la intempestiva cancelación por parte de las empresas petroleras Shell, Total y Repsol a la reunión pautada con autoridades nacionales y regionales en la ciudad de Sucre.



"Es una falta de respeto, una burla cancelar la reunión una hora antes a pesar de haber recibido la confirmación de asistencia de todas las empresas el día de hoy (viernes). No me están fallando a mí, le están fallando al Estado boliviano y a la región que el único interés legítimo que tiene es conocer sobre la actividad que realizan en suelo chuquisaqueño", dijo a los periodistas.



Los representantes de las tres transnacionales petroleras que operan en Chuquisaca anunciaron que llegarían a Sucre para reunirse con autoridades nacionales y locales, con la finalidad de exponer la situación actual de los hidrocarburos en ese departamento.



Pino aseguró que las empresas se excusaron a última hora, Shell lo hizo mediante llamada telefónica arguyendo impedimentos que no explicó y la francesa "Total" mandó una nota diciendo que el conducto regular es YPFB, mientras que Repsol faltó a la cita sin ninguna explicación.



"Parece que las transnacionales suponen que el Gobierno de Evo Morales tiene continuidad en este Estado, que son dueños de los recursos, tienen que saber que éste es un Estado nuevo y comprometido en transparentar la administración pública", advirtió.



A la cita llegaron, también, representantes de las zonas productoras del Chaco (Macharetí, Monteagudo y Huacareta) quienes, con la autoridad del Ejecutivo y el diputado, Horacio Poppe, determinaron convocar para el 10 de enero a las petroleras a una nueva reunión, en Macharetí y enviar una carta a la Presidenta Jeanine Áñez, detallando lo sucedido esta jornada.



La invitación para esta jornada a las tres empresas petroleras fue cursada el 10 de diciembre, con una agenda que contempla temas como la Ley de incentivos, proyecciones y proyectos en los campos que se encuentran en operaciones; expectativas del bloque Azero en el área de Huacareta y el Chaco chuquisaqueño, además del análisis y adecuación de la Ley 3058, de hidrocarburos, en el nuevo Estado boliviano.



La Ley 3058 data de 2005 y se refiere a la refundación de YPFB, la recuperación de la propiedad estatal y al tratamiento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).