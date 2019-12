Evo lanza tuit político y desata polémica por la condición que le puso Argentina







13/12/2019 - 14:34:44

Erbol.- A un día de su arribo a Argentina, Evo Morales publicó en su cuenta de Twitter un mensaje de contenido político contra el Gobierno de Jeanine Añez, lo cual generó polémica y la atención de los medios de ese país, puesto que el expresidente tiene el compromiso de no manifestarse políticamente.



“El gobierno de facto de Añez, Camacho y Mesa pretende volver al pasado. Hablan de privatizar y entregar nuestras empresas estratégicas a las transnacionales. Están preparando el retorno del FMI. El pueblo boliviano junto al #ProcesoDeCambio luchó por recuperar nuestros RRNN”, publicó Morales en su cuenta de Twitter la mañana de este viernes.





Los principales medios argentinos no tardaron en reaccionar: “Evo Morales violó su compromiso de no realizar manifestaciones políticas”, publicó Infobae.



Infobae, en su nota al respecto, recuerda que el Gobierno argentino le pidió especialmente a Morales que no hiciera comentarios políticos y que, incluso, esa condición había sido negociada entre el presidente Alberto Fernández y el exmandatario boliviano.



Clarín también tomó nota del tuit del exmandatario y publicó que “Pese al pedido argentino, Evo Morales apuntó contra el Gobierno de Bolivia”.



El periódico argentino refirió que el canciller Felipe Solá había dicho que: “Nosotros no queremos que ni Evo Morales ni ninguno de los que estén en condición de refugiado usen este lugar para hacer política y hagan declaraciones públicas”.



En el diario La Nación se tituló que “Evo Morales no habla de política en la Argentina. pero sí tuitea”.



Dicho periódico señaló que “con 274 caracteres, el expresidente de Bolivia Evo Morales rompió su silencio sobre la situación en su país a 24 horas de su llegada a la Argentina, donde se había comprometido con el gobierno de Alberto Fernández que no haría declaraciones políticas sobre Bolivia”.



Morales llegó a Argentina con asilo y, hasta el jueves, se supo que firmó su solicitud de refugio, que debe ser tramitada ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE).





Tras la polémica, Morales volvió a tuitear un mensaje en que criticó la toma de Comcipo de la Asamblea Departamental de Potosí y llamó a la paz .