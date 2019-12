Murillo: Evo tendrá que hacer campaña calladito o por whatsappito







13/12/2019 - 14:31:12

Erbol- “El señor Evo Morales ha sido nombrado jefe de campaña, pero tendrá que ser jefe de campaña calladito o por ‘whatsappito’, no puede hacer campaña política desde la Argentina”.



Así el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, se refirió a la situación del expresidente Evo Morales que se encuentra en Argentina, pero que también fue nombrado por el MAS como su jefe de campaña.



Murillo hizo referencia a que el Gobierno argentino condicionó a Evo Morales que no haga declaraciones políticas, para acogerlo en su país con refugio. Dijo que le parece muy bien la actitud de Argentina.



Aclaró que para él sería bueno que Morales haga campaña, porque hace perder votos al MAS, pero le parece bien que se haga respetar la norma en materia del refugio.



El Ministro calificó a Evo como un “político acabado” que ha decepcionado a propios y extraños. “Mientras más campaña haga Evo Morales más votos pierde”, recalcó.



¿Regreso de Evo?



Respecto a un posible regreso de Morales al país, Murillo dijo que el exmandatario no tendría problemas en circular, mientras no tenga una orden de apremio.



“Si el señor Evo Morales entra en el país, nosotros no tenemos ningún problema y si no entra también”, señaló.



Recordó que si bien Morales está procesado por varios delitos, mientras que no salga una orden de apremio, nadie lo puede molestar ni incomodar, pero sí sale el mandamiento de aprehensión sí se la hará cumplir.