UD, MAS y PDC alcanzan consensos para viabilizar aprobación del proyecto de Ley de Garantías







13/12/2019 - 13:30:51

La Paz,ABI.- Las bancadas de Unidad Demócrata (UD), del Movimiento Al Socialismo (MAS) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC) alcanzaron el viernes consensos para viabilizar la aprobación del proyecto de Ley de Garantías para el Ejercicio Pleno de Derechos Constitucionales.



Los legisladores de esas tres fuerzas políticas analizaron el contenido de ese proyecto de ley el jueves hasta altas horas de la noche para realizar algunas modificaciones.



"Queremos comunicar que el desprendimiento para viabilizar esta norma a ha sido que el articulo 7 y 8 que estaba en el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados sean suprimidos, dado que están contempladas en la Constitución Política", informó el senador del MAS, Efraín Chambi, en una conferencia de prensa conjunta.



Para Chambi, UD, PDC y el MAS están cumpliendo con lo que el pueblo demanda, que es una norma que no de paso a la impunidad y la inmunidad.



"Esta ley no genera ningún mecanismo legal y no estamos legislando para generar impunidad e inmunidad en el país, los delitos comunes deben ser tratados como tal y en la vía que corresponde", aclaró el legislador.



Por su parte, el senador de UD, Homer Menacho, dijo que en ese análisis realizado con sus pares del MAS y PDC también se determinó que tres artículos de esa norma, referidos recursos y justicia, deben ser consultados e indicó que el proyecto en su totalidad fue enmarcado en la Constitución Política.



"Estamos buscando una ley que pacifique al país y que mantenga la paz en el país y cumplamos con el Gobierno transitorio de llegar a las elecciones de una forma pacífica y tener elecciones limpias y trasparentes", afirmó.



Menacho coincidió con Chambi y aseguró que "no hay ninguna impunidad ni inmunidad para nadie" en esa norma.



La norma en cuestión fue aprobada en la Cámara de Diputados y se encuentra en trámite legislativo, para ser considerada y eventualmente sancionada por la Cámara de Senadores.