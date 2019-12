Bolivia acuerda con ACNUR dar refugio a 200 ciudadanos venezolanos







13/12/2019 - 13:25:55

La Paz, ABI.- El Gobierno de Bolivia acordó con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) otorgar refugio a 200 ciudadanos venezolanos que fugaron de su país por persecución política promovida por el Gobierno de Nicolás Maduro.



"Hemos acordado que Bolivia va a aceptar la solicitud de refugio de 200 ciudadanos venezolanos que han fugado de su país por razones de orden político, de persecución política promovida por el Gobierno de Nicolás Maduro", informó la canciller boliviana, Karen Longaric, en conferencia de prensa.



La jefa de la diplomacia boliviana explicó que los 200 ciudadanos venezolanos presentaron su solicitud de refugio hace dos años que no fue atendida por el Gobierno del expresidente Evo Morales.



"Estos trámites de reconocimiento del estatus de refugiado para los ciudadanos venezolanos en realidad estaba pendiente desde hace dos años y la administración anterior no aceptó las solicitudes formuladas por los venezolanos", señaló.



La Canciller, además, informó que la ACNUR cubrirá todos los gastos de los ciudadanos venezolanos que serán refugiados en el país.



"Quiero enfatizar que es ACNUR que cubrirá todos los gastos económicos que demande la permanencia de estos ciudadanos en territorio boliviano, no va a implicar gastos y erogación por parte del Estado boliviano", informó, y recordó que a la fecha en Bolivia no existen registrados venezolanos en calidad de refugiados.