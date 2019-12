Santamaría: No podemos permitir que Morales a título de refugiado sabotee la tranquilidad de los bolivianos





13/12/2019 - 13:24:02

La Paz, ABI.- El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, afirmó el viernes que no se puede permitir que el expresidente Evo Morales, a título del refugio que tiene en Argentina, sabotee la tranquilidad de los bolivianos.



"No podemos permitir que (Evo Morales) a título de refugiado pretenda seguir saboteando la tranquilidad del pueblo boliviano y se pretenda impulsar acciones sediciosas", dijo en su discurso en el acto de conmemoración del octavo aniversario de la Estación Policial Integral (EPI) de San Pedro.



Morales, en un mensaje en su cuenta en Twitter, confirmó su llegada a Argentina y señaló: "Arribé a Argentina, para seguir luchando por los más humildes y para unir a la Patria Grande, estoy fuerte y animado".



Santamaría manifestó que un grupo de parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) se trasladó a Argentina, y dijo que están en su derecho; sin embargo, indicó que si se verifica que a partir de ese viaje se pretende "atentar contra la tranquilidad y la seguridad del país" se actuará como corresponde.



El viceministro explicó que las condiciones del asilo, con el que contaba Morales en México, y del refugio son distintas.



"Morales (debe cumplir condiciones y requisitos) de no inmiscuirse en temas políticos, ni política interna de la Argentina, prohibido y peor hacer declaraciones respecto a lo que ocurre en el país", dijo.



Consideró que cuando esas condiciones son vulneradas, la otorgación del refugio es revisada por una instancia superior del Estado.