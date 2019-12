Cómo era el final alternativo de Phoebe Buffay en Friends







13/12/2019 - 08:44:44

Infobae.- No obstante, así fue como sucedió con los creadores de la serie “Friends”. A 15 años del episodio final del programa, uno de los escritores, David Crane, habló con el portal Radio Times y reveló que inicialmente no sabían con quién terminaría Phoebe Buffay.



Cabe mencionar que el personaje interpretado por Lisa Kudrow pasó los últimos episodios del sitcom entre quedarse con uno de dos pretendientes. El primero, era el pianista Mike Hannigan, interpretado por Paul Rudd. Él era amable, pero al principio, no quiso pedirle matrimonio a Phoebe, por lo que ella decidió regresar con su antiguo novio, David.



El segundo era David, un científico interpretado por Hank Azaria. Aunque este personaje sí le propuso matrimonio, ella se dio cuenta que en realidad quería pasar el resto de sus días con el simpático pianista. Para su suerte, Hannigan se decidió por finalmente pedirle que se casara con él, lo que Phoebe aceptó.





Durante la entrevista con el portal, Crane admitió que el final para este personaje pudo haber sido muy distinto. “Hubo bastantes posibilidades de que al final Phoebe y David acabaran juntos. Digo, es que no estábamos seguros de que Mike fuera la opción correcta”, dijo el productor.



“Los dos eran excelentes actores. Digo, tanto Paul como Hank eran fantásticos, además de que tenían una química increíble con ella. Por eso le dimos muchas vueltas a las ideas”, agregó el guionista.



Crane agregó que tras tantos años, no recuerda cuál fue el punto que le hizo escoger al personaje de Paul Rudd, pero está seguro que cualquiera de las opciones habría sido un gran final para el personaje de Phoebe.



“No recuerdo muy bien todas las piezas que nos guiaron a donde aterrizamos, pero sí, pudo haber terminado de otra forma. Phoebe hubiera tenido una gran pareja con cualquiera de sus dos pretendientes”, finalizó.





Preparados para la sorpresa



En el pasado mes de noviembre, la publicación de The Hollywood Reporter (THR) confirmó el sueño de miles de seguidores de “Friends”: Warner Media está preparando una reunión especial con los seis amigos para la plataforma de HBO Max.



La reunión traería de vuelta a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, además de a los creadores, Crane y Marta Kauffman. Aunque no hay nada firmado en papel, el mayor problema sería arreglar calendarios en los que todos coincidan.



En 27 de octubre, Jennifer Aniston apareció en el show de Ellen De Generes y afirmó que a todo el reparto le gustaría hacer algo, aunque no sepan con precisión qué sería.



“Nos encantaría que hubiera algo, pero no sabemos qué es ese algo. Así que solo estamos intentando. Estamos trabajando en algo”, confesó la protagonista de “The Morning Show”.





De acuerdo con reportes oficiales, los días de “Friends” dentro de Netflix, están contados. Esto debido a que la famosa serie estrenada en 1994 se mudará a HBO Max en mayo de 2020.



El rumor de que la serie se iría del catálogo, comenzó en diciembre del año pasado. Sin embargo, con los planes que la plataforma tiene para la serie no cabe duda de que ahora la noticia es real. “Friends” estará disponible hasta el 31 de diciembre por Netflix.