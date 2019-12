Guadalupe Cárdenas: Masistas deben pedir perdón por convulsión en el país







El Diario.- La exdirigente de las esposas de policías, Guadalupe Cárdenas, demandó a dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) pedir disculpas públicas al pueblo boliviano por los hechos de vandalismo y “narco-terrorismo” que puso en riesgo la vida de miles de ciudadanos, en noviembre pasado.



La demanda de Cárdenas es en respuesta a declaraciones de las dirigentes de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Bartolina Sisa, quienes dijeron: “Si los policías quieren volver al Chapare deben pedir perdón de rodillas”. Además dieron un plazo de diez días para promulgar la Ley de Garantías.



La exrepresentante de las esposas de policías manifestó que con esas declaraciones, las dirigentes del MAS revelan que siguen en una actitud hostil y no de pacificación que es demandada de todo el país.



“Ellas deberían pedir perdón al pueblo boliviano, a los policías, a los militares, por todo el terrorismo que han causado y todo por el tema narcotráfico. Han matado a nuestros jóvenes, todo por devolverle el poder a un narcotraficante. No hubiera habido muertos en Senkata, en el Chapare, ni en ningún lugar del país”, aseguró.



Cárdenas precisó que en el Chapare toda la economía gira en torno al narcotráfico ya que los cultivos de coca no son para consumo humano sino que sirve como materia prima de la cocaína.



En esa línea dijo que desde que Evo Morales llegó al poder no hubo presencia policial en el Chapare, por lo que pidió al Gobierno el regreso de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés), ya que nadie puede ingresar.



“La Policía nunca ha podido ingresar a este lugar porque estaban ahí los comandantes generales, quienes decían prohibido ingresar. Cuando ustedes vean camiones armados desaparecer hasta que pasen los camiones. ¿Y qué había en los camiones?, cargada la droga, sino para qué se ha creado ese aeropuerto Internacional en Chimoré, si ni siquiera hay una aerolínea, por eso no tenemos por qué pedir perdón a ningún narcotraficante, a quien tenemos que pedir perdón es a Dios”, puntualizó.



“DE RODILLAS ANTE NADIE”



El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, aseguró que la Policía no se arrodilla ante nadie ya que solo cumple con el mandato de la Constitución Política del Estado (CPE) y respeta a las autoridades legalmente constituidas.



“Están equivocados quienes creen que algunas partes del país son republiquetas, son espacios de propiedad privada o creen erróneamente que van a impedir el ingreso de los organismos de seguridad del Estado”, apuntó.



En esa línea, dijo que los dirigentes deben replantear su posición y coadyuvar a la vigencia plena del Estado de derecho. “No aceptamos ningún tipo de amenazas y advertencias y mucho menos alguna acción humillante dentro de una institución que lo que está haciendo es cumplir su misión constitucional restableciendo el orden y garantizando la seguridad del pueblo”, refirió.



PIDEN CONFIANZA



El comandante nacional de la Policía, coronel Rodolfo Montero, llamó a los habitantes del Chapare a que confíen en la institución del orden, para que se permita el ingreso de los efectivos a esa región y así preservar el orden público.



“Tienen que confiar en nuestra Policía. Nuestra Policía ha demostrado que sí podemos nosotros precautelar el orden público, conservar el orden público y, además, que nosotros somos una pieza fundamental para que pueda existir tranquilidad en todas las ciudades de Bolivia”, apuntó.



NARCOECONOMÍA



El investigador Manuel Morales Álvarez reveló datos sobre la economía subterránea del país en su libro “Coca MAS cocaína: Economía de la droga, guerra falsa y pachamamismo”, cuya difusión se va extendiendo en los departamentos de Bolivia para demostrar que el 2.29% del Producto Interno Bruto (PIB) proviene de esa comercialización.



El dato sorprendente de la investigación de Morales, es aquel del 2.29 % del PIB que se maneja en el comercio de la coca y el tráfico de cocaína cada año, que pareciera poco como porcentaje, pero que en 12 años del régimen de Evo Morales superó un cuarto de la economía nacional.



El PIB anual, reportado al cierre de 2017, era de 37 mil millones de dólares; por tanto, el 2.29% que expresa el investigador bordearía los 850 millones de dólares en esta suerte de “economía negra”, como llama Morales Álvarez.



Morales Álvarez califica su libro como un estudio de economía “en sencillo, pero con datos y análisis” que parte desde el incremento de cultivos de coca que aprobó el MAS para subir de 12 mil hectáreas, establecidas en la Ley 1.008 de Sustancias Controladas, a 22 mil hectáreas en la nueva Ley General de la Hoja de Coca.



De esas 22 mil ha, se distribuyó 14.300ha para la coca tradicional de La Paz y 7.700ha para la coca de Cochabamba, que no es considerada como cultivos ancestrales ni protegidos en la Constitución. Empero, la producción sobrepasó los límites hace un año, llegando a las 31.737ha cultivadas en 2017.



En 12 años del régimen del MAS, el libro compara el precio del kilo de coca en 2006 que bordeaba los 5 dólares y hasta 2018 se incrementó hasta 9,40 dólares por kilo.



El autor asegura que la economía de la coca no es independiente, pues está muy ligada para su crecimiento a la actividad del narcotráfico que requiere ese insumo, por ejemplo en 350 kilos de la hoja para producir 1 kilo de clorhidrato de cocaína.



Para Morales Álvarez el Gobierno de Morales fomenta la producción del Chapare, en una nueva élite de campesinos que ya no son agricultores sino una clase empoderada.