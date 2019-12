Policía descarta reyerta y fuga de reos del penal







13/12/2019 - 05:56:17





La versión de una supuesta trifulca entre internos de un pabellón de máxima seguridad de Palmasola y un intento de fuga, ayer después del mediodía, causaron alarma entre las visitas de los privados de libertad.



Sin embargo, al finalizar la tarde, el gobernador del recinto penitenciario, Nelson Pacheco, descartó que haya habido enfrentamientos entre reos y señaló que luego de tomar lista en todo el penal, se descartó que algún reo hubiese fugado. Eso sí, dijo que se indagará si hubo un intento planificado de fuga, puesto que se constató la existencia de sábanas amarradas colgando de uno de los muros laterales, “junto a la torreta número 11”.



Temor entre los familiares



“Estaba en el PC-3 cuando vi a un grupo de internos correr y gritar; le pregunté a mi hijo qué pasó y me dijo que no me preocupara, que al parecer un preso intentó escapar; luego la Policía nos desalojó del lugar”, comentó la madre de un interno cuando traspasaba el portón principal del penal.





Al desalojo de las visitas le siguió el impedimento de ingreso a las personas que hacían fila en el exterior. Esa situación generó preocupación entre los visitantes que exigían información sobre lo que ocurría al interior del penal.



A partir de allí, la jornada se volvió tensa por la incertidumbre y temor de los familiares, más aún cuando veían ingresar a agentes del grupo Delta y al helicóptero policial que sobrevolaba la zona.



El jefe de la EPI de Los Lotes, Erick Holguín, señaló que los grupos de refuerzos acudieron como medida de precaución.