Brasil bajará pedidos de gas boliviano; falta definir las cantidades







13/12/2019 - 05:42:45

Los Tiempos.- Brasil bajará sus pedidos de gas natural a Bolivia (nominaciones) desde enero próximo y seguirá pagando por lo que reciba, aunque aún falta definir las cantidades



La información la dio ayer el experto en hidrocarburos Mauricio Medinaceli, quien, además, en su calidad de asesor del Gobierno, participó de las negociaciones que la delegación boliviana sostuvo en Brasil en días pasados.



Sobre el tema, los analistas Álvaro Ríos y Bernardo Prado aplaudieron los resultados de las negociaciones al coincidir que es mejor bajar los compromisos de envío, y evitar penalidades, cuando no se tienen las suficientes reservas de gas. Además, se conserva un mercado potencial, como es Brasil.



Medinaceli dijo que aún no se tiene definida la cifra exacta en la que se harán los nuevos envíos, y añadió que eso se seguirá discutiendo en las próximas semanas, además de buscar un nuevo contrato. Sin embargo, estas cifras dependerán de las posibilidades que tenga Bolivia, del crecimiento del mercado interno, de las demandas estacionales de Brasil e incluso de cuánto demande Argentina.



Poco antes del viaje, el Ministerio de Hidrocarburos resaltó que Bolivia no podía cumplir con los 31 millones de metros cúbicos por día (MMmcd), acordados con Brasil en el contrato original y que la propuesta boliviana era una cifra que tendría que oscilar entre los 12 y los 18 MMmcd.



Bolivia produce, actualmente, 54 MMmcd, y la demanda máxima de Brasil es de 31, además de 27 de Argentina, mientras que el consumo interno es de 10 MMmcd. “No hace falta grandes matemáticas para ver que no se puede cumplir con todos”, explicó.



Ampliación de contrato



Por lo pronto, lo que se ha conseguido hasta la fecha, es ampliar el plazo del contrato con Brasil por tres meses más, hasta marzo de 2020, tiempo por el cual el vecino país deberá pagar por los envíos.



Sin esta negociación, Brasil habría seguido recibiendo gas de Bolivia desde el 1 de enero de 2020, pero sin pagar, debido a que se trata de un remanente ya abonado, y bajo riesgo de que nomine el volumen mayor que el país no está en condiciones de cumplir, según explicó Medinaceli. “El acuerdo ya está pactado, Brasil nos va a dar el apoyo”, dijo.



Relaciones deterioradas



El asesor del Ejecutivo de Bolivia reveló además que las relaciones entre ambos países “estaban muy deterioradas”, pero que ahora “Brasil apoyaría a este proceso de transición” que se lleva adelante en el país tras la salida de Evo Morales del Gobierno.



En cuanto a las relaciones con Argentina, Medinaceli reconoció que el nuevo Gobierno de este país tiene también una ideología distinta, al punto de que advirtió que no reconocería al nuevo Gobierno boliviano, pero expresó su confianza de que al final primen las relaciones comerciales.



La delegación que negoció los contratos en Brasil estuvo encabezada por el ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora. Se sostuvieron encuentros con las autoridades de la Agencia Nacional de Petróleo (ANP) y Petrobras para llegar a un acuerdo sobre la venta de gas natural a ese país vecino, de acuerdo con datos oficiales.







Sin la negociación, Brasil hubiera seguido recibiendo gas en enero de 2020, pero ya sin tener que pagar