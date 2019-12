Aprueban PGE 2020, elaborado en la gestión de Evo, con reducciones







13/12/2019 - 05:41:31

Los Tiempos.- La Cámara de Diputados aprobó en sus dos estaciones, en grande y en detalle, el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2020, preparado por la administración de Evo Morales, con reducción en diferentes áreas, que van desde la inversión pública hasta los recursos destinados a comunicación.



El documento considerado en la víspera fue elaborado por el exministro de Economía Luis Arce Catacora y su equipo, pero con el recorte en diferentes partidas, y no como sucede habitualmente en periodos electorales.



Para la nueva gestión, el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó algo más de 286 mil millones de bolivianos como presupuesto agregado, y el consolidado alcanza a más e 214 mil millones de bolivianos.



Este monto bajó en más de 4 mil millones de bolivianos, es decir, que en Diputados se aprobó 282 mil millones de bolivianos, pero el presupuesto consolidado es de 210 mil millones.



Baja la inversión pública



El presupuesto programado para inversión pública para la gestión próxima es de 30.131.889.199 bolivianos, que en dólares representa 4.392 millones, casi 1.000 millones menos que lo programado para este 2019 que finaliza, toda vez que para este año se destinaron 5.323 millones de dólares.



Departamentos



Los departamentos del eje central copan un poco más del 50 por ciento de la inversión del presupuesto 2020.



Cochabamba tendrá 6.174 millones de bolivianos; Santa Cruz, 6.001 millones y La Paz, 4.736 millones.



Comunicación



Otro aspecto que llama la atención es el crecimiento del presupuesto asignado para el Ministerio de Comunicación, en año electoral.



Muestra de ello es que el monto consignado para 2018 fue de 150 millones de bolivianos y para 2019 trepó a 527 millones, pero para 2020 es de 127 millones, es decir, 400 millones menos.



Sin modificaciones



El ministro de Economía del Gobierno transitorio, José Luis Parada, informó ayer ante el pleno de la Cámara Baja que el PGE 2020 que se consideró en el Legislativo fue el elaborado por su antecesor, Luis Arce Catacora, proyecto que no fue revisado, ya que fue remitido con anterioridad a esa instancia.



Parada adelantó que una vez que la norma sea remitida al Ejecutivo se podrá hacer una revisión de lo planteado, y eso se prevé que será en los primeros días de enero de 2020.



Asimismo, dio a conocer que con el fin de asignar mayores recursos para Salud, el Ministerio a su cargo estudia diferentes mecanismos para mejorar el presupuesto de este sector.







En 14 años del Gobierno del Movimiento Al Socialismo se han gastado Bs 310 mil millones







CENSURAN DESPILFARRO



El ministro de Economía, José Luis Parada, reveló que en 14 años el Gobierno de Evo Morales gastó 310 mil millones de bolivianos, 5,5 veces más que en los años precedentes y que en los últimos cinco años hubo déficit fiscal y cuatro años, déficit comercial.



“Un gasto realmente excepcional que no se ha visto en el crecimiento económico”, indicó a la conclusión del gabinete de ministros.



Acotó que “en 14 años del Gobierno del MAS se han gastado 310 mil millones de bolivianos, quiere decir que han tenido 5,5 veces más plata, pero la población no 5,5 veces más salud, no 5,5 veces más educación”.