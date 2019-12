Desfalco: denuncian pérdida de 5 cajas de pruebas







13/12/2019 - 05:40:05

Página Siete.- Cinco de las 17 cajas de pruebas en el caso de supuesto desfalco a la agencia del Banco Unión en el municipio de Desaguadero se perdieron de la Fiscalía. La denuncia fue presentada ante el Ministerio de Justicia y el propio Ministerio Público por la defensa del principal acusado, Julio César Rivera.



“Señor fiscal, de la revisión del cuaderno (de investigaciones) se debe tener presente que sus funcionarios en las últimas semanas facilitaron cortésmente 12 cajas (de pruebas) de los anexos, sin embargo, faltan cinco cajas, que el Banco Unión remitió al (ex) fiscal Ramiro Jarandilla, pruebas que incluso fueron presentadas en audiencias”, señala parte del memorial presentado ante la Fiscalía.



Según el abogado de la defensa de Rivera, Daniel Conde, la última vez que vieron las pruebas fue en diciembre de 2018.



Entre los documentos contenidos en las cinco cajas, que aún no son halladas, estaría el informe de auditoría externa practicada al Banco Unión el 2017 por la firma Ernest Young.



También se encontrarían datos referentes al movimiento de dinero en arqueos de cajeros automáticos (ATM), bóveda, informes de jefaturas de los controles trimestrales a la agencia, entre otros. “Esos documentos demuestran que no existe desfalco”, señaló Conde, con el fin de explicar la importancia de dichas pruebas.



Rivera también envió otra carta al Ministerio de Justicia denunciando la retardación de justicia en la que incurre la jueza del caso y la parcialización de los anteriores fiscales en su contra.