Deben dejar de operar 17 empresas creadas en gestión de Evo







13/12/2019 - 05:38:46

El Día.- Al menos 17 empresas estatales es lo que creó el gobierno del expresidente Evo Morales en 14 años de gestión, sin embargo algunas de ellas no son rentables y podrían dejar de operar, advirtió este miércoles el ministro de Desarrollo Productivo, Wilfredo Rojo, que se considera de una línea liberal.



Hay otras que sí pueden generar recursos. La autoridad gubernamental aseguró que "no tienen razón de ser", como ser la Empresa Azucarera de San Buenaventura (EASBA), aunque hay otras dijo, que sí pueden generar recursos como la Empresa Publica Productiva Cementos de Bolivia (Ecebol) que es la más moderna de Sudamérica.



"Aparece en un época en la que la demanda de cemento cayó. Por lo tanto, hay que buscarle mercados en el exterior y buscarle formas de cómo hacer aplicaciones con el cemento. Hay otras como San Buenaventura, en la que no se ve la posibilidad de que sea rentable", declaró Rojo a la red ATB.



Sugiere la venta de estas empresas. El Ministro de Desarrollo Productivo dejó en claro que como gobierno transitorio, lo que se hace "es limpiar la casa" y dijo que será la próxima administración del Estado la que decidirá qué se hace con las empresas estatales. Rojo sugirió que deban ser vendidas a los empresarios, capitalizarlas o dejarlas de lado porque "no son justificadas las inversiones".



17 Empresas

Son las que creó el Gobierno de Evo Morales en 14 años