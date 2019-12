Parada: Crédito de Bs 2.600 millones se aprobó en el Gobierno de Evo







13/12/2019 - 05:36:25

El Deber.- Luego de que el expresidente, Evo Morales, denunciará que el actual Gobierno recurrió a un préstamo de Bs 2.600 millones para pagar salarios, el ministro de Economía José Luis Parada, aclaró que estos recursos fueron canalizados con anterioridad por la gestión del exmandatario.



La autoridad explicó que este monto forma parte de un crédito que tiene el Estado como parte de un programa fiscal financiero, y que fue firmado el 25 enero firmado por el exministro Luis Arce Catacora y el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos.



Además, aclaró que es un convenio de instrumentación de políticas fiscales monetarias, y que estos “montos están reservados para pagar contrapartes a créditos externos, para apalancar y generar una mayor inversión” y no así para el pago de salarios, como denunció Morales.



“El señor Morales no tiene ni idea de lo que hacía el señor ministro (Arce), ni cunado pasaba por aquí (el palacio de Gobierno) el presupuesto”, señaló Parada.





Parada manifestó que la información económica solo era de conocimiento de “un grupo privilegiado que manejaba la economía” del país.



Reveló también que en la Ley Financial para el presupuesto 2020 establece que el país emitirá bonos de $us 1.500 millones.



“Se querían endeudar como lo hicieron en 2017 y nosotros no supimos que paso con esos recursos”, señaló.