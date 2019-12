Wilstermann detuvo en siete minutos al “corazón” de Aurora







13/12/2019 - 05:29:48

Los Tiempos.- A Wilstermann le bastaron siete minutos en la segunda etapa para terminar celebrando la victoria ante Aurora por 0-2, en el partido válido por la jornada 21 y que se jugó en el estadio Félix Capriles.



El Rojo logró los espacios necesarios para superar a su rival que, luego de quedarse con 10 hombres en la primera etapa, mostró más ímpetu y corazón en todo el partido.



Al final del encuentro, los abrazos y las sonrisas fueron parte de la celebración de los jugadores del Rojo que, con el resultado, también retomó la punta del torneo Clausura.



La previa del partido mostraba que se trataba de un encuentro duro para ambos equipos, aunque con el mismo objetivo: los dos iban en busca de la victoria.



A medida que se acercaba la hora del cotejo, los hinchas comenzaban a llegar a las tribunas del estadio valluno y, aunque se esperaba un lleno total, finalmente el objetivo no se cumplió y el escenario tuvo algunos vacíos.



El incremento en los precios de las entradas y el clima que se vivió en Cochabamba fueron los factores que incidieron de manera directa en la asistencia del público.



Minutos antes de iniciarse el cotejo, la avenida Juan de la Rosa fue escenario de un amago de enfrentamiento entre los hinchas de ambos equipos que intentaban ingresar a la curva norte, que fue destinada para los aficionados de ambos planteles. La Policía dispersó a los implicados y el hecho no pasó a mayores.



En las tribunas se aguardaba el inicio del partido: un clásico significativo.



Para el inicio del partido, una banda de la Policía ingresó al campo de juego y aguardó por el ingreso de los jugadores de ambos elencos.



Con los futbolistas apostados en una fila, las notas de los himnos de Bolivia y de Cochabamba retumbaron en las cuatro tribunas. En el momento, ambas hinchadas se unieron en una sola voz.



Una niña con el uniforme verde olivo acompañada de Paquito— la mascota de la Policía— fue la encargada de entregarle el balón al árbitro Gery Vargas para iniciar el duelo.



Los hinchas que llegaron al principal escenario cochabambino estuvieron expectantes al cotejo, con la mirada fija en el campo de juego y, con atención en el relato, siguieron las acciones de ambos elencos.



Si bien fueron pocas emociones las que se vivieron en el primer tiempo, los hinchas animaron a sus equipos con cánticos.



Al final del primer tiempo, los nervios y la preocupación fueron evidentes en los seguidores de los dos cuadros cochabambinos.



En el inicio del complemento, por momentos, el silencio se apoderó de todo el estadio. Sólo esperaban el gol.



Aurora tuvo un par de ocasiones y, mientras los hinchas celestes se tomaban la cabeza lamentando la oportunidad perdida, un suspiro de alivio pasaba por algunos seguidores rojos, que no creían el momento que sucedía.



El desahogo parecía no llegar, hasta que la sólida defensa de Aurora se abrió y dejó un espacio para que Cristian Chávez empuje el balón y anote el 1-0 en el 32’ST.



En el 39'ST llegó el balde de agua fría para el local, el coripateño Ramiro Ballivián desenfundó un remate al ángulo que superó al portero Agustín Cosuillas, frenó en seco a Aurora y puso un alto al "corazón" que puso el Celeste en todo el partido.







DATOS



Reventa de entradas al mismo precio. Los revendedores no pudieron incrementar los precios de los boletos debido a la poca afluencia de público; tuvieron que mantener los costos de la boletería.



En la curva norte, separados por la Policía. Debido a las posiciones de ambas hinchadas sobre el ingreso a la curva norte, las dos hinchadas estuvieron separadas por un cordón policial.



Califachos se fueron antes del final del partido. La barra brava de Aurora, que se apostó en la curva norte, se fue cinco minutos antes de la finalización del cotejo.



Cánticos peculiares para ambas hinchadas. Mientras los seguidores de Wilster gritaban "descenso" a sus parciales, éstos respondieron con "masistas" por haber sido parte de la proclamación del candidato del MAS.







JULIO CÉSAR BALDIVIESO





“Jugamos de igual a igual con 10”



“Aurora pierde por cosas extrafutbolísticas; no pierde porque Wilstermann fue superior a nosotros, en ningún momento nos superaron”.



“Creo que el señor vestido de negro se dio cuenta de que hasta el minuto 22 éramos superiores y vio la manera de diezmarnos, pero aun así Aurora jugó de igual a igual, con 10 hombres, frente a un equipo que está jugando por el título nacional”.



"Wilstermann es un equipo grande, que no necesita la ayuda de los arbitrajes para ganar. Creo que merecíamos mejor suerte. Vuelvo a decirlo: perdimos por cosas extrafutbolísticas".







CRISTIAN DÍAZ





“Recuperamos la punta”



“Recuperamos la punta, jugamos ante un rival duro, que nos planteó un partido con mucha gente en su propio campo. La expulsión nos favoreció porque permitió que consiguiéramos más espacios”.



“Lo principal fue la calma y la paciencia. Pudimos recibir un gol en un error en el inicio del segundo tiempo”.



"Quedan cinco partidos, recuperamos la punta y creo es lo más importante. Tenemos un vestuario feliz, a diferencia del partido pasado, donde el equipo estaba golpeado; y le pudimos regalar a la gente una victoria en un clásico".







FRASES



"Pese a todo, este equipo sigue dando la cara. Hoy (por ayer) fue ante el puntero. Pero bueno, hay que seguir, no queda otra. Duele perder el clásico de esta manera y duelen también los arbitrajes que nos condicionan mucho". Agustín Cousillas. Arquero de Aurora.



"Nos vamos contentos porque nos vamos con las tres unidades después de un difícil partido con Aurora. Esta victoria fue gracias al esfuerzo y al sacrificio. Buscamos el gol todo el partido, entonces muy feliz por eso". Ramiro Ballivián. Volante de Wilstermann.



"Fue un partido muy duro, porque Aurora se plantó bien, nos costó llegar al arco de ellos. Sabíamos que nuestra misión era mantener el arco en cero, que al otro lado el gol iba a llegar. Necesitábamos ganar y al final se logró". Edward Zenteno. Defensor de Wilstermann.