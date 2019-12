Royal Pari cae en Potosí y Always Ready celebra su clasificación a la Sudamericana





13/12/2019 - 05:28:14

La Razón.- Royal Pari cayó goleado en su visita a la capital potosina, donde enfrentó a Nacional Potosí, resultado que benefició al paceño Always Ready que con ese marcador clasificó a la Copa Sudamericana 2020, después de 52 años.



"Gracias a toda la hinchada de El Alto por el apoyo incondicional juntos luchamos cada partido y hoy estamos muy felices de decir que con su apoyo logramos una copa internacional para nuestra ciudad!!! EL 2020 EL ALTO TENDRÁ COPA SUDAMERICANA!!!" (Sic) fue el mensaje que la dirigencia de Always posteó a través de la red social Facebook al conocer el resultado en Potosí.



El encuentro en la capital potosina terminó 5-2 a favor de Nacional para cuyo cuadro marcaron José Muñoz, Bruno Pascua, Édzon Pérez, Diego Navarro y Miguel Quiroga. Para Royal Pari anotaron Matheo Zoch y John Mosquera.



El plantel cruceño estaba obligado a vencer para alcanzar a Always en la tabla acumulativa del torneo para pelear por un cupo en la Sudamericana del próximo año, después que el plantel paceño venciera a Destroyers el miércoles en Santa Cruz.



Always Ready se quedó con la plaza de Bolivia 4 en ese torneó internacional.



De acuerdo con la convocatoria del certamen, el campeón del Apertura clasifica a Libertadores como Bolivia 1 y ese cupo ya lo consiguió Bolívar; el segundo boleto para esa competición es para el ganador del Clausura; los otros dos escaños para ese torneo y los cuatro a Sudamericana se otorgarán a los equipos mejor ubicados en la tabla general de la gestión 2019.



El sábado, Always será local ante Blooming en el estadio de Villa Ingenio, en la ciudad de El Alto. Se alista una fiesta.