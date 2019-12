Vuelve a sonreír, Blooming vence a Real 2-0







13/12/2019 - 05:26:45

El Día.- Dos goles de Paul Arano le devolvieron la alegría a Blooming, que este miércoles venció a Real Potosí (2-0) en el estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera. Los celestes se encontraban en una crisis de resultados que pudieron romper ante un rival carente de propuesta ofensiva. La victoria le permite a los celestes seguir soñando con la clasificación a la Copa Libertadores, pues suma 76 unidades en la tabla acumulada, cuatro menos que Nacional Potosí (80), quien este jueves enfrenta a Royal Pari en la Villa Imperial.



Con pocas emociones. La academia cruceña ingresó decidida a buscar el triunfo y lo consiguió en el amanecer del compromiso.



Al primer minuto de juego Gabriel Ríos recibió el balón dentro del área rival, enganchó con derecha y fue derribado por Abraham Cabrera, el árbitro Dilio Rodríguez estuvo atento a la jugada y decretó penal. A los 2" Arano tomó la responsabilidad de ejecutar y disparó a media altura del palo derecho del portero Miguel Mercado, que intuyó pero no pudo frenar el 1-0.



Después del tanto, bajó el ritmo del partido: ambos equipos demostraban imprecisiones y no generaban peligro en el arco rival.



El remate más cercano de Real Potosí llegó a los 39" con un disparo de Marcelo Flores, que encontró bien parado a Rubén Cordano.



En el onceno titular, el técnico Erwin Sánchez realizó algunas variantes: dejó en el banco de suplentes a José María Carrasco y mandó a Leonardo Urapuca, que estuvo inseguro en los pases y fue reemplazado en el segundo tiempo por el juvenil Pablo Luján, que hizo su debút en la División Profesional.



Gol de la tranquilidad. En la segunda etapa ambos equipos apretaron el acelerador en busca de sus objetivos, Blooming quería liquidar y los "lilas" buscaban el empate.



A los 50" casi llega el segundo para la academia: Arano abrió por la izquierda para Junior Sánchez, este mandó un centrorasante que encontró el remate de Clody Menacho pero el portero Mercado desvió al corner.



Otra ocasión clara para los celestes llegó a los 59": Arano levantó un tiro de esquina y el "testazo" de Agustín Sandona se estrelló en el horizontal.



Blooming ya hacía méritos para aumentar las cifras que finalmente llegó a los 74": Arano ejecutó un tiro libre y, con la complicidad del portero, el balón terminó en las redes para el 2-0 de la tranquilidad.



Real Potosí no tuvo reacción y el marcador se consolidó. Finalmente Blooming volvió a ganar después de cuatro jornadas.



Por la fecha 22, los celestes visitarán a Always Ready este sábado a las 15:00. Mientras que los potosinos recibirán el domingo a San José en el mismo horario.



Bolívar se enfrentó a San José en el Bermúdez



Bolívar visitó este miércoles a San José en el estadio Jesús Bermúdez, de Oruro.



Hasta el cierre de esta edición, el comprommiso se encontraba en desarrollo.



Los santos alinearon con: Luis Banegas en portería; César Mena, Edmier Rodríguez, Mario Ovando y Jorge Añez en la última línea; al medio con Jair Torrico, Didi Torrico, Ariel Juárez y Marcelo Gomes; de enganche Iker Hernández y en la delantera el Carlos Saucedo.



El plantel de César Vigevani estuvo conformado por: Leonel Moreira en el arco; Oscar Ribera, Adrian Jusino, Teodoro Paredes y Jorge Flores en el fondo; al medio con Cristhian Machado, Erwin Saavedra, Juan Callejón y Erick Cano; Arce y Castellón adelante.