Estos ocho clubes se van de "copas' en 2020







13/12/2019 - 05:25:34

El Deber.- Con la goleada de Nacional Potosí sobre Royal Pari por 5-2, el fútbol boliviano tiene a sus ocho representantes para los torneos internacionales de la Conmebol en 2020, a pesar que resta definir los lugares en la zona de Copa Libertadores.



Bolívar, The Strongest, Wilstermann, Nacional Potosí, Blooming, San José, Oriente Petrolero y Always Ready escribieron sus nombres para representar al país con el objetivo de llegar lo más lejos en la Copa Libertadores y en la Sudamericana.



En la franja de la Libertadores, el vigente campeón Bolívar aseguró el pasado semestre la clasificación como Bolivia 1 para fase de grupos.



El otro cupo importante es disputado por Wilstermann y The Strongest, en el actual torneo Clausura. El campeón será Bolivia 2 y jugará la fase de grupos. El otro camino para llegar al premio, es que la academia paceña se proclame bicampeón y el segundo acceda a la segunda clasificación.





El que tiene más responsabilidad es Wilstermann, pues en la tabla acumulada lleva un punto de ventaja sobre Nacional Potosí (83), que tiene asegurado la cuarta plaza. Por detrás, se encuentran Blooming (76) y San José (75) que esperan un traspié de la banda roja para tratar de superarlos en las próximas fechas e inscribirse en el máximo torneo internacional.



Más allá del desenlace en esta pugna, la academia cruceña y los santos orureños tienen asegurado su presencia en la Copa Sudamericana.



Los restantes dos premios internacionales son de Oriente Petrolero y de Always Ready que disputarán la Sudamericana, el segundo torneo continental de clubes más importante.



El próximo martes 17, se realizará el sorteo de la Copa Libertadores y la Sudamericana 2020, cuyos métodos de sorteos se rigen principalmente por el ránking realizado por la Conmebol.