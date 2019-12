Sport Boys empató con Guabirá y salió de la zona del descenso directo







13/12/2019 - 05:24:07

El Deber.- Guabirá y Sport Boys empataron sin goles, en el estadio Gilberto Parada de Montero, en un partido correspondiente a la fecha 21 del torneo Clausura de la División Profesional. El cotejo jugado la noche de este miércoles tuvo seis expulsados, tres en cada equipo.



En los primeros minutos de juego se vio mejor fútbol del Toro Warneño, que con mejor trato de balón intentaba inquietar la portería del equipo azucarero, pero a los 13’ se quedó con un hombre menos debido a la expulsión del arquero Alex Arancibia, por tocar el balón con el brazo fuera del área, cuando era último hombre en un ataque de Waldemar Acosta.



Esa situación complicó lo planificado por el director técnico Mauro Blanco que retiró a Gabriel Soliz para que ingrese el arquero suplente Eder Jordán.





Pese a que tenía un hombre menos, Sport Boys trataba de seguir manejando los hilos del partido, pero el cuadro local le fue tomando el pulso y generó las situaciones más claras para abrir el marcador.



Marcelo Aguirre y Juan Carlos Montenegro fueron los que llevaron mayor peligro sobre la portería del cuadro visitante, pero no pudieron convertir y se fueron al descanso con el marcador en blanco.



En el segundo tiempo no llegaban los goles, pero sumaban los expulsados. El Toro se quedó con nueve hombres porque Alejandro Quintana (59’) vio la roja por parte del árbitro cruceño Rafael Subirana.



Guabirá tuvo en la cancha dos jugadores más, pero solo por 4 minutos, ya que a los 63’ Mauricio Chajtur, que había ingresado en el segundo tiempo, también fue expulsado al igual que Jefferson Ibáñez (83’).



En la recta final del encuentro Jennry Alaca (89’), de Sport Boys, y Waldemar Acosta (93’), de Guabirá, fueron los últimos en ser expulsados y ambos equipos terminaron el encuentro con ocho jugadores.



Sport Boys tuvo las ideas más claras y fue levemente superior en el desarrollo del juego, pero no pudo traducir en una victoria. El empate sirve de poco a Guabirá, pero puede serle muy útil a Sport Boys en su afán de escapar de la zona del descenso directo.