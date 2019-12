CRE dona al Hospital Oncológico Torre de Laparoscopia







12/12/2019 - 22:37:46

El equipo de laparoscopia para intervenciones quirúrgicas permite la visión de la cavidad pélvica-abdominal con la ayuda de una lente óptica, lo que permite que el paciente pueda recuperarse rápidamente.



La Cooperativa Rural de Electrificación, CRE R.L. continúa con su apoyo sostenido al Instituto Oncológico del Oriente Boliviano (IOOB) en la lucha contra el cáncer de cuello uterino y el cáncer de próstata. Esta vez hizo entrega en calidad de donación de un equipo quirúrgico, conocido como “Torre de Laparoscopia”, que desde hace 10 años no existía en el nosocomio.



“El equipo “torre laparoscópica” ayudará en la realización de intervenciones quirúrgicas a través de pequeñas incisiones mínimamente invasivas, lo que permitirá que el paciente se recupere en un corto tiempo entre uno o dos días, a diferencia de las cirugías convencionales que necesitaban una semana”, explicó Miguel Castedo, presidente del consejo de Administración de CRE.



Expresó además su felicitación al trabajo que hace el personal administrativo, paramédico y médicos del Oncológico por la buena labor en beneficio de la población. “Los apoyamos porque confiamos en ustedes porque hay resultados concretos en bien de la salud”, resaltó Castedo.



“Estamos agradecidos que estén presentes porque cada vez que viene gente de CRE es con buenas noticias y esperamos que sigan incluyendo en sus programas sociales el apoyo a nuestra institución que tiene muchas necesidades”, dijo Nelson Bejar, director del Oncológico. Manifestó que hacía diez años que se fregó el equipo torre laparoscópico y no pudieron reponerlo por su alto costo. “Ahora será mucho mejor para los pacientes porque serán mejor atendidos y con resultados de recuperación inmediatos”, concluyó.



El galeno explicó que con este equipo se podrán realizar operaciones quirúrgicas cada vez más complicadas, como ser: hernia de hiato, obstrucciones intestinales, apendicitis aguda, enfermedades de vesícula biliar, abdomen agudo, tumores de colon y recto y

varias enfermedades ginecológicas. “También se podrá utilizar el equipo en las especialidades de Urología, Otorrinolaringología, Neurocirugía, Traumatología”, concluyó.



Además del presidente de CRE y el Dr. Bejar, estuvieron presentes funcionarios del nosocomio y también el gerente general de la Cooperativa eléctrica, Carmelo Paz, que recordó que llevan adelante dos programas de lucha contra el cáncer de cuello uterino que ataca a las mujeres y el cáncer de próstata que afecta a los hombres, desde 2015.



“Salvar vida de una mujer o un hombre adulto es nuestra prioridad con estos dos programas, por eso nos aliamos con este hospital, porque así aportamos de manera efectiva en una franja poblacional de menores ingresos, que sin estos programas gratuitos no podría atender su enfermedad”, concluyó.



En el acto de entrega, también se realizó una donación de enseres para el equipo de nutrición infantil, a cargo de Roberto Amelunge, Jefe de la Unidad de Asistencia Social Cooperativa. Recibió la donación Stela Coleoni, Jefa de la Unidad de Oncología Pediátrica.