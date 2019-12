Bolivia y Brasil buscan impulsar políticas para mejorar la calidad educativa en el área de medicina







12/12/2019 - 22:00:05

La Paz, (ABI).- Autoridades de Bolivia y Brasil buscan, en una reunión bilateral que se realiza el jueves en la ciudad de La Paz, implementar políticas orientadas a mejorar la calidad educativa en el área de medicina en ambos países.



"Ha habido durante todo este tiempo una confusión en la formación (de nuevos médicos) y de alguna manera las instituciones tratamos de coincidir en las ideas de poder impulsar una política que mejore la calidad de los estudiantes y que también pueda de alguna manera conservar a los profesionales que formamos y que no sean médicos de exportación", dijo Cruz en esa cita.



Participan del encuentro, además de Cruz, representantes de la Asociación Médica de Brasil y de las universidades públicas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.



El Ministro de Salud manifestó que luego de realizar el análisis del tema se sacarán conclusiones y recomendaciones, para que esa cartera de Estado, el Ministerio de Educación y las universidades públicas y privadas permitan de alguna manera regular el tema educativo, en ambos países.



Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (UAGRM), Reinero Vargas, dijo que se "respiran aires nuevos" porque consideró que es el momento de "recuperar la autonomía universitaria", para ayudar a mejorar la formación de profesionales en salud.



"El sistema universitario es serio, tenemos límites y ponemos número de ingresos, somos facultades acreditadas al Mercosur (Mercado Común del Sur) a la CUB (Confederación Universitaria Boliviana) y lo que buscamos cabalmente es uniformar para que todos los que se forman en Bolivia tanto en la universidad pública y privada tengan una formación uniforme", señaló.



Vargas agregó que se prevé llegar a un acuerdo para uniformar la educación en salud, porque dijo que no se puede formar profesionales "de primera y de segunda" porque son los mismos profesionales los que atenderán a la población.



"Entonces estamos complacidos con esta reunión y estamos seguros que será el inicio de grandes cosas", señaló.



A su turno, el coordinador de Relaciones Internacionales del Consejo Federal de Medicina de Brasil, Jeancarlo Cavalcante, indicó que es un "momento histórico", porque es la primera vez que las instituciones médicas de Brasil se unen al Ministerio de Salud y a las instituciones de formación en salud de Bolivia para discutir sobre la calidad de formación médica.



"Es interesante para Bolivia y los brasileños porque pasamos a hacer reuniones y reglamentaciones para los cursos de medicina, además es importante no solamente para los médicos sino para la población pública que es la beneficiada final de los servicios médicos", mencionó.