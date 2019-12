Crisis en el MAS: Copa denuncia hostigamiento de exfuncionario leal a Salvatierra







12/12/2019 - 21:47:08

La Paz, (ABI).- La presidenta del Senado, Eva Copa, denunció el jueves que sufre el hostigamiento de un exfuncionario de confianza de su correligionaria Adriana Salvatierra, extitular de la Cámara Alta, lo que dejó ver una crisis en el interior del Movimiento Al Socialismo (MAS).



El exoficial mayor del Senado, Eduardo del Castillo, presentó un amparo constitucional por inamovilidad laboral en contra de Copa, quien justificó la destitución argumentando que necesita personal de confianza para realizar sus funciones.



"Llamo a la reflexión a este señor y le pido que me deje trabajar y que entienda su expresidenta, que es Adriana Salvatierra, que ahora la presidenta soy yo, que ella ha cesado", dijo Copa en una conferencia de prensa.



La titular del Senado manifestó que la Justicia actúa con celeridad en el caso de Del Castillo, mientras que las denuncias por agresiones psicológicas que ella presentó contra el exfuncionario no tienen ningún resultado hasta ahora.



"No es posible que me obliguen a mí a trabajar con gente que no es de mí confianza. He sido hostigada, estoy siendo perseguida, me están obstaculizando (mi trabajo) desde la Cámara de Senadores, desde sus funcionarios que ha dejado" Salvatierra, denunció.



En ese marco, Copa lamentó que la Justicia actúe con tanta rapidez para unos y se tan tardía para otros.



En el caso de Salvatierra "su padre era ministro que estaba metido en los casos de los tractores, yo le pido a la Justicia que también haga la investigación como corresponde y que sea también así pronta para todos los bolivianos y bolivianas", demandó.



Hugo Salvatierra, cuando ejercía como ministro de Desarrollo Rural del gobierno de Evo Morales, vendió la maquinaria a productores menonitas, en vez de entregarlas en calidad de donación a campesinos bolivianos, según las denuncias de legisladores.