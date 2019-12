Áñez: Estamos llevando adelante las demandas del pueblo boliviano







12/12/2019 - 21:45:43

La Paz, (ABI).- La presidenta Jeanine Áñez, quien esta jornada cumplió un mes al mando de la administración del país, afirmó que su Gobierno está llevando adelante las acciones que el pueblo boliviano demanda, entre ellas la pacificación social y política y la convocatoria a nuevas elecciones generales "justas, limpias y transparentes".



Áñez, en una entrevista concedida al canal privado Unitel, dijo que asumir el mandato del país fue una decisión "muy importante y que conllevaba riesgos", ya que fue posesionada dos días después que Evo Morales renunció a la Presidencia, tras una convulsión social y política generada por los resultados de las elecciones fraudulentas del pasado 20 de agosto.



El Gobierno de Áñez pacificó el país en menos de 20 días con el intenso trabajo de su gabinete ministerial, que logró acuerdos con los sectores sociales que rechazaban la renuncia de Morales.



"Yo solamente cumplo con el pueblo y la demanda del país, este es un gobierno de transición y nosotros sabemos bien cuál es la demanda y porque estamos acá, estamos llevando adelante lo que el país quiere, eligiendo a las personas que van a administrar los procesos electorales, hemos convocado a las elecciones y ellos serán los encargados de elaborar el calendario", dijo a tiempo de expresar su confianza para que Bolivia cuente lo antes posible con un nuevo presidente.



Al ser consultada sobre un posible retorno de Morales, remarcó que su ascensión al mando, es un resultado de la voluntad del pueblo, que no puede ponerse en riesgo con la intención de aprobar una Ley que avale el regreso de Morales para convulsionar el país cometiendo actos de sedición y terrorismo.



"Yo considero que este es un acto de provocación que nosotros los bolivianos no podemos permitir, Evo Morales no está en el país y si vuelve al país va a tener que enfrentar a la justicia porque nosotros queremos paz", sentenció.



La mandataria aseguró además que una ley que pretenda dar impunidad a Morales no prosperará durante su Gobierno.



"El MAS (Movimiento Al Socialismo de Morales) hacia todo un cálculo político sabiendo que ellos tenían el control absolutamente de todo, pero ahora se han llevado una sorpresa, no contaron con la calle, con la gente protestando con esas pititas que tanto descalificaron y que tiene un poder", indicó.