¿Zlatan Ibrahimovic en una película de acción?: el sorprendente anuncio de Netflix







12/12/2019 - 18:26:00

Infobae.- Este viernes, la plataforma Netflix lanzará Underground 6, el film protagonizado por Ryan Reynold que oscila entre la acción y comedia. Un día antes del estreno, un video que muestra a Zlatan Ibrahimovic en uno de los adelantos del film disparó una ola de rumores en las redes sociales.



Es que el sueco, que partió de Los Ángeles Galaxy y aún no confirmó a qué club se sumará, protagoniza un video en el que está sentado en un sofá disfrutando de la nueva película. Desde allí invita a los fans a verla.



Según el artillero de 38 años, las escenas de acción suelen fascinar a muchos, pero no a él. Sin embargo, esta película cuenta con tanta adrenalina, que le dio su aprobación e invitó a todos a verla.



En realidad, Zlatan no participa del film sino que sólo ayudó a promocionarlo.





Mientras tanto, el universo fútbol aguarda saber cuál será su próximo destino. Según indicó Calciomercato, Zlatan habría dilatado la firma del contrato con el Milan para aguardar al Napoli, recientemente clasificado a los octavos de final de la Champions Legaue y cuyo nuevo entrenador es su ex compañero Gennaro Gattuso.



Más allá de esto, y de ver qué sucederá con el futuro entrenador del Napoli, hay otro aspecto del acuerdo que no convencería al punta: el Rossonnero le ofrecería un contrato sólo por seis meses -la oferta sería por 3 millones de euros-, mientras que él estaría buscando firmar con su nuevo club por el próximo año y medio.



A la espera de la resolución que tomará el futbolista de 38 años, hay otros dos actores que se sumaron a la novela del pase por el sueco: Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ya se habría reunido con Rabiola -agente de Zlatan- para tentarlo y que Ibrahimovic se ponga la camiseta del otro grande del fútbol italiano que le falta.