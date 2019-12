Cancillería espera que Morales no tenga un micrófono abierto para hacer política en Argentina





12/12/2019 - 13:58:30

La Paz, ABI.- La canciller Karen Longaric dijo el jueves que el Gobierno de Bolivia espera que Evo Morales no tenga un "micrófono abierto" para hacer política en Argentina, a tiempo de confirmar su llegada al vecino país.



"Esperemos que la Argentina cumpla rigurosamente con esos principios y esas normas del derecho de refugio y no ocurra lo que ocurrió en México, que tenía un micrófono abierto, una palestra abierta para hacer política", dijo en una conferencia de prensa.



Luego de su renuncia a la Presidencia de Bolivia, el 10 de noviembre en medio de masivas movilizaciones ciudadanas contra un fraude en las elecciones generales de octubre, Evo Morales se asiló en México y su estadía causó polémica debido a sus constantes declaraciones políticas.



Morales arribó la madrugada del jueves a Buenos Aires en medio de un operativo secreto después de haber estado en Cuba por un tratamiento médico, según el reporte de medios internacionales.



Longaric apeló a la normativa internacional para que el Gobierno de Argentina haga cumplir las reglas del refugio político.



"Si él (Morales) recibiera el estatus de refugiado político, él puede movilizarse con la credencial de refugiado por diferentes territorios, pero siempre estará prohibido de hacer manifestaciones de carácter político", explicó.



La jefe de la diplomacia boliviana dijo también que el Gobierno espera un relacionamiento "respetuoso" con la administración del presidente argentino Alberto Fernández.



"Hemos presentado varias notas a la Cancillería argentina pidiéndoles que las relaciones diplomáticas y consulares se ajusten a lo que establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares, es decir, que se enmarquen en absoluto respeto a las labores que debe realizar una embajada y un consulado", remarcó.



Al respecto, el canciller de Argentina, Felipe Solá, afirmó el jueves que el estatus de refugio político para Morales en ese país implica la condición de que no haga declaraciones políticas.



"Nosotros queremos de Evo Morales el comp