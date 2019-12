Argentina condiciona a Evo que no haga declaraciones políticas





12/12/2019 - 12:11:15

Erbol.- El canciller de Argentina, Felipe Solá, afirmó este jueves que la condición de refugio político para Evo Morales en ese país implica la condición de que no haga declaraciones políticas.



“Nosotros queremos de Evo Morales el compromiso de no hacer declaraciones políticas en Argentina”, dijo Solá en entrevista con TN.



El Ministro argentino aclaró que tampoco Morales podrá declarar sobre asuntos de Bolivia. “Es una condición que nosotros le pedimos en su condición de refugiado”, recalcó.



Señaló que hubo solicitudes de asilo para cinco personas: Evo Morales, Álvaro García Linera, Gabriela Montaño, Diego Pary y un exembajador en la OEA.



Aclaró que en territorio argentino los asilados deben solicitar la condición de refugio, y que en breve el Gobierno les otorgará ese estatus.



El Canciller argentino explicó que su intención es que Morales se adecúe a los reglamentos del refugio.



Solá reveló que ya habló con el exvicepresidente Álvaro García Linera, para plantearle la situación.



La autoridad argentina indicó que su Gobierno no reconoce al de Jeanine Añez, pero tampoco impedirá la realización de elecciones. Dijo que el de Bolivia es un Gobierno de facto, aunque pueda tener apoyo de una parte de la población.



Morales llegó a Argentina, luego de haber estado en México y Cuba. Su presencia en tierra mexicana estuvo marcada por la polémica debido a sus declaraciones políticas, puesto que el el Gobierno de Bolivia reclamó porque consideraba que eso vulnera las reglas del asilo, pero el Gobierno de López Obrador amparó a Evo bajo el argumento de la libertad de expresión.