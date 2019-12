Bolivia invita por primera vez a la CIDH a realizar una visita in loco





12/12/2019 - 12:08:53

La Paz, ABI.- La canciller Karen Longaric informó el jueves que se cursó por primera vez una invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que realice una visita "in loco" al país, para realizar una "investigación profunda" sobre la situación de los derechos humanos entre los meses de septiembre y diciembre de este año.



Una visita "in loco" se constituye en el método más utilizado por organismos internacionales para observar los estándares nacionales de protección de los derechos humanos.



"Esa investigación lo harán con hechos que datan de septiembre hasta diciembre de 2019, la invitación que hemos cursado a la CIDH es para realizar una visita in loco, ese tipo de visitas nunca y jamás el MAS (Movimiento Al Socialismo) aceptó", dijo en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, después del gabinete ministerial.