Confirman que Evo Morales ya está en Argentina







12/12/2019 - 11:10:03

Erbol.- El expresidente Evo Morales ya se encuentra en territorio argentino, después de su paso por México y Cuba, informó este jueves Infobae. La noticia después fue confirmada por el canciller Felipe Solá.



Según Solá, Evo llegó con Álvaro García Linera, Gabriela Montaño, Diego Pary y un exembajador en la OEA. Son cinco solicitudes de asilo que tuvo.



"Les he dado asilo para que entren al país, pero están firmando ahora el pedido de refugio, que es una condición diferente y la debe aprobar el Ministerio del Interior. La diferencia entre el asilo y el refugio es que este último está normado. En cambio, el asilo no tiene normas, no está reglamentado", indicó el canciller argentino.



Morales aterrizó anoche a Buenos Aires, asevera Infobae citando a fuentes oficiales.



Aclaró que si bien en primera instancia se decía que Morales estaba en vuelo, en realidad el exmandatario llegó el miércoles a la Argentina y ya pasó su primera noche en ese país.



El arribo de Morales se produce horas después de que Alberto Fernández, abierto en su apoyo al líder del MAS, asumió la Presidencia de Argentina.



Morales estuvo en México desde el 12 de noviembre hasta el 6 de diciembre como asilado. Desde la Cancillería mexicana se informó que había viajado a Cuba de manera temporal.