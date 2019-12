Yarhui abre la posibilidad de que Tuto Quiroga postule en elecciones nacionales







12/12/2019 - 11:07:51

Sucre,ABI.- La excandidata a la vicepresidencia por el PDC y exdirigente sindical, Tomasa Yarhui, abrió el jueves la posibilidad de que el expresidente, Jorge Tuto Quiroga, postule en las elecciones nacionales que se realizarán en 2020.



"En su momento se analizarán las siglas políticas que le están ofreciendo al expresidente, así como también si él como persona va a entrar a la cancha electoral. Yo diría que casi está decidido que él va a las elecciones generales", dijo en una entrevista con Radio Global.



Yarhui reveló que al menos cinco partidos políticos le habrían ofrecido a Quiroga que postule con sus siglas, pero no quiso detallar cuáles.



Anunció que Quiroga evaluará, con su entorno político, esas invitaciones para ver si se opta por el proyecto de un partido político o hace una alianza.



"Inmediatamente que salga la convocatoria (a elecciones), nosotros vamos a comunicar de manera oficial como proyecto político; particularmente él como persona va a decirle al pueblo de Bolivia el rol que va a jugar en estas elecciones, pero de verdad que no está descartado que él entre como candidato", subrayó.



La agrupación política a la que pertenece Yarhui y Quiroga está tramitando la personería jurídica de su partido, sin embargo, los tiempos no les permitirán obtenerla para las próximas elecciones.



La Presidenta Jeanine Áñez designó a Tuto Quiroga, quien se encuentra en el exterior, delegado ante la comunidad internacional para socializar el momento democrático que vive Bolivia y desmentir un supuesto golpe de Estado en el país.