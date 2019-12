Comisión Judicial avanza hacia votación de juicio político a Trump







12/12/2019 - 08:44:20

VOA.- Se anticipa que la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos apruebe el jueves artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump dado que la mayoría de los demócratas presionan para castigar a un líder de que dicen abusó de su poder, mientras que los republicanos critican el proceso como motivado políticamente y sin evidencia.



La comisión pasó el miércoles por la noche debatiendo los artículos, que acusan a Trump de abusar de su cargo al solicitar a un gobierno extranjero, Ucrania, que interfiera en las elecciones de 2020 y de obstruir al Congreso al ordenar a su administración que ignore las citaciones, mientras los legisladores investigan su conducta.



"Y sé que nadie está por encima de la ley, pero la ley no significa nada si el acusado, ya sea el hombre que irrumpe en su casa o el presidente puede destruir evidencia, impide que los testigos declaren y se niegan descaradamente a cooperar en la investigación. Les pido que nombren a alguien en su familia o en su comunidad que pueda hacer eso", dijo Val Demings, representante demócrata por Florida.



Matt Gaetz representante republicano por Florida tiene otro punto de vista.



"Esto no amerita juicio político. Después de años de investigaciones inútiles e interminables contra el presidente, esta cacería de brujas ya no es simplemente problemática. Se ha vuelto profunda e insoportablemente agotadora".





Está previsto que el debate continúe el jueves antes de que la comisión vote si se debe enviar el asunto a la Cámara de Representantes en pleno.



Trump niega haber actuado mal. La acusación central es que el presidente presionó a Ucrania al retener 391 millones de dólares en ayuda militar mientras buscaba un compromiso de los funcionarios ucranianos para investigar a Joe Biden, el exvicepresidente de Estados Unidos y uno de los posibles oponentes de Trump en las elecciones de 2020.



El líder del Senado, Mitch McConnell, dijo que suponiendo que los demócratas de la Cámara de Representantes envíen los artículos de juicio político la próxima semana, un juicio en el Senado será el primer asunto en enero.



Una condena en el Senado llevaría a la destitución de Trump de su cargo, pero eso es muy poco probable porque al menos 20 republicanos tendrían que ponerse del lado de los demócratas para alcanzar el umbral requerido de 67 de los 100 miembros de la cámara.