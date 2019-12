Cambio climático: el inesperado fenómeno hallado por los científicos que puede explicar el fuerte incremento de gas metano en la atmósfera







12/12/2019 - 08:38:39

BBC.- Un estudio, realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de Edimburgo (Reino Unido), apunta a un incremento importante en las emisiones originadas en las regiones pantanosas de Sudán del Sur.

De acuerdo con datos satelitales, la región recibió una gran cantidad de agua proveniente de lagos de África Oriental, incluido el Victoria, el segundo lago de agua dulce más grande de la Tierra.



Este flujo habría estimulado la propulsión de metano (CH4) de los humedales, contribuyendo significativamente al aumento de los niveles de metano en la atmósfera.

Se estima que este evento podría haber aportado un tercio del incremento que se observó entre 2010 y 2016, si se considera toda África Oriental.





"No hay mucho monitoreo de terreno en esta región que pueda probar o refutar nuestros resultados, pero los datos que tenemos encajan perfectamente", le dijo a BBC News el profesor Paul Palmer.



"Tenemos líneas de evidencia independientes que muestran que los humedales de Sudd se expandieron en tamaño e incluso se puede ver en imágenes aéreas que se volvieron más verdes".

Producción de metano.

Un aumento progresivo desde 2007



El metano es un potente gas de efecto invernadero y, al igual que el dióxido de carbono, su concentración en la atmósfera está aumentando.



No ha sido un incremento constante. De hecho, a principios de los 2000, la cantidad de gas llegó a estabilizarse por un tiempo.

Pero luego su presencia aumentó alrededor del año 2007, con un salto adicional observado en 2014.



Ahora el CH4 está incrementando rápidamente y en este momento su volumen es de alrededor 1.860 partes por mil millones.



El Sudd: los microbios en suelos saturados producen metano.

En la actualidad hay un debate sobre su origen, algunos dicen que es debido a emisiones generadas por actividades humanas como la agricultura, otros argumentan que se debe al uso de combustibles fósiles.



Pero también hay un fuerte componente natural y gran parte de la investigación actual se centra en las contribuciones que vienen de los trópicos.

El grupo de Edimburgo ha estado utilizando la nave espacial japonesa Ibuki para tratar de observar el comportamiento de los gases de efecto invernadero en las turberas y humedales africanos, y han observado un aumento significativo en las emisiones de metano en Sudán del Sur entre 2011 y 2014.

Científicos aseguran que el incremento de metano en la atmósfera se debe también a emisiones generadas por actividades humanas como la agricultura.

Los pantanos del Sudd podrían ser los culpables

Sospechando que la región llamada Sudd podría ser la culpable (se sabe que los microbios del suelo en los humedales producen mucho metano), el equipo comenzó a investigar con ayuda de otro conjunto de datos satelitales para tratar de encontrar un vínculo.

Luego de un monitoreo de la temperatura de la superficie terrestre del lugar se reforzó la idea de que los suelos de la región se habían vuelto más húmedos.

Las mediciones de gravedad en África Oriental también mostraron un aumento en el peso del agua retenida en el suelo. Igualmente con altímetros satelitales se siguieron los cambios en la altura de lagos y ríos.

"Los niveles de los lagos de África del Este, que alimentan el Nilo y llegan hasta el Sudd, aumentaron considerablemente durante el período que estábamos estudiando. Esto coincidió con el aumento de metano que vimos e implicaría que el aumento se debió al flujo (de agua) del río hacia los humedales", explicó el doctor Mark Lunt.



El instrumento de observación Tropomi detectó un área de metano sobre el Sudd (cuadrado verde).

El grupo de Edimburgo publicó sus hallazgos el miércoles en la revista Atmospheric Chemistry and Physics y Lunt presentará nuevos datos en la reunión de la Unión Americana de Geofísica.

El doctor ha estado observando los datos sobre las emisiones de metano recogidos por el satélite Sentinel-5P de la Unión Europea. Su instrumento Tropomi puede ver el CH4 a una resolución más fina que el Ibuki y según el mapeador europeo está claro que las emisiones de metano siguen en aumento en Sudán del Sur.

Los niveles de actividad no se parecen en nada a los de principios de 2010, pero los humedales de Sudd continúan siendo una fuente importante.

"Es un área enorme, así que no es sorprendente que esté bombeando mucho metano. Para dar contexto, el Sudd tiene 40.000 kilómetros cuadrados: dos veces el tamaño de Gales. Y siendo tan grande se espera que se puedan ver las emisiones desde el espacio", le dice Lunt a BBC News.