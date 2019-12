Mac Pro: qué tiene la nueva computadora de Apple que cuesta hasta US$65.000







12/12/2019 - 08:29:50

BBC.- Y es que Apple puso a la venta esta semana su más poderoso ordenador, el cual puede llegar a costar hasta US$65.000 si se configura con la máxima capacidad disponible hasta ahora (promete tener más capacidad "pronto").



Como la firma de Cupertino deja claro, no es una computadora pensada para el usuario común, sino para "usos profesionales" como el diseño gráfico superior, edición de video o ingeniería de software.

"Fue diseñada para permitir muchos tipos de usos y ofrecer posibilidades de personalización casi ilimitadas", señaló John Ive, jefe de Diseño de Apple al presentar la Mac Pro.

Esta computadora está empotrada en una vistosa torre de 18 kg de peso (sin añadirle tarjetas adicionales), lo que hace deseable que su "armazón de acero inoxidable de alta precisión" tenga ruedas.



La Mac Pro pesa 18 kg, por lo que Apple ofrece por un costo adicional de US$400 cuatro ruedas para moverla fácilmente.

Pero eso es lo menos costoso de una serie de configuraciones que tienen un precio base de US$5.999.



El nuevo modelo de negocio de Apple para no depender solo de las ventas del iPhone

Comprarla a ese precio incluye un procesador Xeon de 8 núcleos, 32 gigabytes (GB) de memoria RAM, una tarjeta gráfica Radeon Pro de 8 GB, 256 GB de espacio SSD (memoria de estado sólido, que sustituye al disco duro), el armazón, un teclado y un ratón.

La novedosa pantalla Pro Display XDR diseñada especialmente para este equipo no está incluida en este precio (y de hecho, ni ningún monitor).

El máximo poder



Dan Riccio, vicepresidente sénior de ingeniería de hardware, explica que la máxima capacidad de procesamiento de la nueva Mac Pro se genera con un Xeon de 28 núcleos, para lo cual hay que agregar US$7.000 al precio inicial.

Mientras que la mayoría de las laptops básicas en el mercado actual pueden tener entre 4 GB u 8 GB de memoria RAM (el hardware que ayuda a cargar más rápido los programas), esta nueva computadora de Apple puede tener casi 200 veces más: 1,5 terabytes (TB) a un precio de US$25.000 adicionales.



El ordenador tiene 3 grandes disipadores de calor que se suman a las "ventilas tridimensionales" para evitar la generación de altas temperaturas.

Para las exigencias de gráficos más duras, este ordenador fue diseñado con una nueva arquitectura llamada Mac Pro Expansion capaz de soportar dos tarjetas aceleradoras Radeon Pro Vega II Duo por US$10.800.

"Es la tarjeta gráfica más potente del mundo", dice Riccio.

Hasta ahora la cuenta roza los US$49.000, pero hay más.

Qué tan cierto es que Apple pierde dinero por las reparaciones de sus iPhone

Si los 256 GB de espacio SSD no son suficientes, por US$1.400 se puede escalar a una tarjeta SSD de 4 TB.

Riccio explica que para esta computadora crearon el Apple Afterburner, una tarjeta aceleradora programable que mejora el rendimiento de los videos. Añadir eso suma US$2.000.

Contar con las ruedas tiene un costo de US$400, un mousepad especial US$149 y un software especializado en edición de video, Final Cut Pro X suma US$300, y otro para edición de música, Logic Pro X, cuesta US$200 más.



El armazón de la Mac Pro es desmontable para que el usuario pueda instalar y desinstalar hardware cuando lo desee.

Hasta ahora el gran total en Estados Unidos, sin contar con los impuestos, es de US$53.247,98.

¿Y el monitor?

Para ver lo que puede hacer esta computadora se requiere un monitor, para lo cual Apple recomienda usar el más avanzado que ha ofrecido alguna vez.

Pro Display XDR es una pantalla de 32 pulgadas sin bordes que soporta video 6K, lo cual va más allá de la alta resolución con la que algunos pudieron disfrutar el Mundial Rusia 2018 en 4K.

Cómo dos estudiantes chinos usaron iPhones falsos para estafar a Apple US$900.000

"Gracias a un complejo sistema de lentes especialmente diseñados y reflectores optimizados geométricamente, este sistema literalmente modula y controla la luz, para lograr un brillo sin precedentes en la industria", explica Riccio.

Hay dos versiones, una estándar y otra "nano-texture glass". Esta última a un precio de US$5.999.



El Pro Display XDR tiene una resolución de 20 millones de pixeles.

La base de la pantalla puede ser cambiada también por el Pro Stand, un brazo que se ajusta magnéticamente para facilitar la colocación en ángulo y altura, además de que se puede girar en posición vertical u horizontal y la imagen se adapta, como un celular. Cuesta US$999.

O por si acaso, contar con un soporte para pared para esta pantalla, hay que desembolsar US$199.

El gran total

Todo esto da un total de US$60.444,98, sin añadir los seguros ni otros productos como cables, adaptadores, equipo de sonido o cuentas de espacio en la nube.

Es necesario añadir impuestos, que en Estados Unidos (Florida) suma US$4.231,15, lo cual lleva las cosas casi hasta los US$65.000.

Pero el envío es gratis.