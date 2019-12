Gobierno advierte veto a elecciones en Chapare







12/12/2019 - 06:25:40

Correo del Sur.- El Gobierno advirtió que en el Chapare no se realizarán las elecciones generales, si los sindicatos de cocaleros siguen sin permitir la presencia de policías que garanticen la seguridad del operativo electoral.



"Si los dirigentes de los sindicatos no facilitan y no tranquilizan a los más radicales, a los narcoterroristas que están incrustados en algunos sindicatos, esto va a generar un problema grave, no van a poder hacer elecciones en esos lugares, cómo podemos llevar elecciones sin presencia del Estado", señaló ayer el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.



En sectores del Chapare, bastión del partido de Evo Morales, se rechaza la presencia policial luego del conflicto poselectoral. Incluso algunas regiones optaron por establecer su propia policía comunal, informó la autoridad.



¿REPUBLIQUETAS?



"No se puede permitir que exista ninguna republiqueta dentro de nuestro propio territorio. La policía sindical no es ni legal ni constitucional, solamente la Policía Nacional puede cumplir sus tareas de control de la seguridad ciudadana", recordó Murillo.