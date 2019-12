Piden investigar bienes y recursos de Morales







12/12/2019 - 06:22:05

El Diario.- El diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomás Monasterio, manifestó que pedirá que se investiguen los bienes y recursos del expresidente Evo Morales, porque la Fiscalía allanó una vivienda que no estaba en su declaración jurada.



La noche del martes, La Fiscalía allanó un inmueble de tres pisos, ubicado en la zona Sur de La Paz, conocida por vecinos como la “Casa Evo Morales”, en el marco de la investigación por los delitos de sedición y terrorismo en los que está involucrado el exmandatario.



“Respecto a las declaraciones juradas del expresidente Evo Morales que ha formalizado ante la Contraloría, resulta ser que ahora aparecen departamentos de tres plantas, resulta ser que tiene casas en todo el país. Vamos a hacer un pedido de informe a la Contraloría respecto a esta situación que me parece realmente preocupante”, dijo Monasterio.



El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, manifestó que en allanamiento a la casa de Morales encontró documentación que lo implicaría en los hechos violentos que se vivió en el país, en noviembre pasado.



“Estamos revisando las computadoras, se ha encontrado mucha documentación conspirativa que toca sobre los temas que hemos vivido en el país. Hay temas muy delicados, aparte del derroche y el despilfarro que todos sabemos. Lo que a nosotros nos interesa son los temas de conspiración contra el Estado boliviano. Para todos ya no es novedad que el expresidente Evo Morales estaba preparando una fuerte revuelta en el país y que gracias a Dios hemos podido pararla y se ha podido revertir sin mayores daños, era algo que podía haber sido horroroso, pero gracias a la madurez, a la fuerza del pueblo boliviano esto se ha parado, pero claro tenemos que lamentar algunas muertes, pero esas muertes, casi en su totalidad han sido realizadas por los narco-terroristas que hemos develado en días pasados.



DENUNCIA



A través de su cuenta de Twitter, Morales denunció abuso de poder y califica la casa como un departamento y que ésta estaba en anticrético. Da cuenta que los regalos encontrados deberían ser llevados a Orinoca.



El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Ignacio Soruco, aseguró que todas las cuentas de Morales están claras.



“Tengo entendido que todos los bienes del expresidente están en su declaración jurada, me refiero a sus bienes inmuebles, a su rentas percibidas anualmente”, dijo.