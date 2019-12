Por haber aceptado regalos a título personal, Morales puede ser sancionado a penas de tres a ocho años de cárcel







12/12/2019 - 06:20:09

Brújula Digital.- El expresidente Evo Morales podría ser acusado de recibir “beneficios en razón del cargo” por haber aceptado regalos a título personal y no haberlos entregado a algún repositorio o museo nacional. El martes las autoridades allanaron una vivienda en La Paz que el exmandatario admitió que utilizaba “en anticrético”.



En la casa, cuyo uso por parte de Morales era desconocido por la ciudadanía, se hallaron cuadros, esculturas y otros regalos que había recibido el expresidente y que los usaba a título personal. Un servidor público no puede aceptar regalos en razón de su cargo.



“Artículo 147. (BENEFICIOS EN RAZÓN DEL CARGO). La servidora o el servidor público o autoridad que en consideración a su cargo admitiere regalos u otros beneficios, será sancionado con privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años y multa de cien (100) a doscientos cincuenta (250) días”, señala el Código Penal.



En un mensaje de Twitter, Morales dijo que “Después del golpe de Estado obligaron a sacar regalos de la Residencia, por lo que fueron trasladados por colaboradores al departamento donde vivía en La Paz en anticrético, a la espera de su traslado al Museo de Orinoca. Hoy lo allanaron como una muestra del abuso con que actúan”.



Con ese mensaje, el exmandatario admitió que tenía en su poder esos regalos, algo prohibido por la ley. Los obsequios que ha recibido Morales en su largo mandato de casi 14 años están en el museo de Orinoca.



El expresidente Evo Morales admitió este miércoles que usaba una tercera casa en La Paz, en la que autoridades policiales encontraron regalos que él había recibido, además de prendas de vestir deportivas y otros objetos. La vivienda está ubicada en la calle 31 de la zona de Achumani.



Tras la huida de Morales a México, y cuando un grupo de periodistas ingresó a la suite presidencial que tenía en la Casa Grande del Pueblo, se encontró que ésta estaba vacía. La ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, denunció que asistentes de Morales habían retirado todos los objetos de valor.



Eso objetos fueron llevados, después de la renuncia de Morales, a la casa de Achumani, donde fueron hallados por autoridades policiales y de la Fiscalía, que allanaron la vivienda. Según las fotografías exhibidas, la vivienda es cómoda, de dos plantas y jardines; no es un departamento, como afirmó Morales.



Para el público era desconocido que Morales tenía una tercera vivienda en la sede de gobierno, además de la suite que usaba en la Casa Grande del Pueblo y la residencia oficial de San Jorge. No existe una explicación por parte del MAS de por qué Morales necesitaba esa tercera casa ni por qué había decidido tenerla “en anticrético” como afirma en su tuit.



Según otras versiones, la casa fue comprada por la Embajada de Venezuela y obsequiada a Morales en los primeros años de su gestión. Se conoció que en esa casa hicieron su fiesta de matrimonio el expresidente Álvaro García Linera y Claudia Fernández, el 9 de septiembre de 2012.