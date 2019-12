OEA recomienda evitar acceso remoto a los sistemas de cómputo y contratar dos firmas auditoras







12/12/2019 - 06:16:04

La Razón.- La misión de observación que la Organización de Estados Americanos (OEA) envió al país para seguir las anuladas elecciones del 20 de octubre emitió nueve decenas de recomendaciones en distintos ámbitos, entre ellas sugiere que se evite el acceso remoto a los sistemas de cómputo y, para garantizar la transparencia de esa labor, se contrate a dos firmas auditoras.



En el documento de 15 páginas, la delegación sugiere “reglamentar que toda persona que cuente con acceso y privilegios para realizar modificaciones a los servidores y/o base de datos deba estar físicamente presente en instalaciones del OEP” o Tribunal Supremo Electoral (TSE).



Asimismo, precisa que “se deben evitar cualquier tipo de acceso remoto que pueda generar dudas o falta de transparencia”.



En ese mismo contexto, plantea “contratar a dos empresas auditoras externas que vigilen a la(s) empresa(s) proveedora(s) del proceso electoral”. Para reforzar esa labor, también propone “incluir durante todo el proceso a representantes técnicos de todas las fuerzas políticas en contienda, como una garantía de transparencia”.



Auditoría y el tercer servidor



La auditoría encargada por el Gobierno boliviana a otra misión de la OEA detectó la existencia de un tercer “servidor” o centro de acopio de información que no fue declarado de manera oficial y que evadió intencionalmente los controles de la empresa auditora Ethical Kacking.



El informe final de auditoría electoral presentado por expertos de la OEA sobre los comicios del 20 de octubre se constituyó en pieza clave para la investigación iniciada por la Fiscalía por fraude electoral y que ha provocado el encarcelamiento de cinco vocales del TSE y varios regionales.



Ahora, una de las tareas inmediatas para el Ministerio Público es identificar a la persona que administró el servidor oculto (BO1) desde donde se realizó la manipulación de datos y que se cree que es Sergio Daniel Martínez Beltrán, un funcionario contratado por la Sala Plena.



Otras recomendaciones



Para evitar dudas respecto al voto de personas no habilitadas para el sufragio, la OEA recomienda “incluir únicamente a los electores habilitados en la aplicación para consulta de actas de mesas”.



El reporte además sugiere “solicitar a la(s) empresa(s) responsable(s) de la impresión del material electoral sensible contar con cámaras de seguridad con grabación continua durante el proceso de producción y solicitar que se informe al OEP sobre cualquier hurto de papelería”.



Además, puntualiza como necesario “promover la aprobación de un marco regulatorio sobre publicidad oficial” para que se “evite la utilización abusiva del poder estatal y los recursos de la hacienda pública con el fin de promover la información sobre obras de gobierno”.



“En pos de la equidad de la contienda, se sugiere limitar, vía legislación, la participación de los candidatos en la inauguración de obras públicas a lo largo de toda la campaña y especialmente durante la veda electoral”, añade el reporte publicado este miércoles.