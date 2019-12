Núñez: Al exministro Arce le ilusiona la idea de ser candidato del MAS







12/12/2019 - 06:14:35

El Día.- Cinco días pasaron en que Luis Arce Catacora, exministro de Economía en el Gobierno de Evo Morales arribara un avión en el aeropuerto en La Paz rumbo a México y, según la exdefensora del Pueblo, Tamara Núñez del Prado, que acompañó ese viaje y se encuentra en Ciudad de México con la exautoridad, a él le ilusiona la idea de ser candidato por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en las próximas elecciones generales del 2020.



Arce y Núñez, están en trámite para obtener la residencia y la tarjeta migratoria. En una entrevista con El Heraldo, el expresidente Morales dijo que el exministro es "imagen" y que garantiza la estabilidad económica.



"Cada vez que le llega un video o algunas de las propuestas o noticias que ve en las redes sociales, él (Arce) se asombra y dice: "miren quieren que sea Presidente". Él no lo asume como una decisión, pero si lo toma muy jovialmente, lo toma como una opción y eso le alegra mucho, porque eso significa que la gente lo quiere y está pensando en él", declaró la activista y exdefensora del Pueblo al portal informativo Urgente.bo.



"La idea le subió mucho el ánimo y eso le ayuda a mantener el buen humor y la jovialidad", acotó Núñez.



El exministro tiene contacto con el expresidente de Bolivia que hasta hace unos días dejó la Ciudad de México y viajó a Cuba. Sostienen reuniones, precisó. "Lo que él me dijo que sí (tienen reuniones). Pero no puedo asegurar es que tipo de cosas tocan y que han hecho", sostuvo.



Buscan trabajo y comen tacos



El exministro de Economía y la exdefensora del Pueblo están junto a su familia en un hotel. Arce está en busca de trabajo y tiene pensado en dar catedra en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Núñez hace conversaciones para trabajar en alguna ONG. Ella está con su hija.



Tanto el exministro como la activista comen en la calle y los gastos son cubiertos con sus ahorros. El alquiler de una vivienda en ciudad México oscila los 1.000 dólares, según contó a ese medio digital la exadjunta de la Defensoría del Pueblo.



Ambos buscan apoyo de los residentes bolivianos y algunos organismos internacionales para subsistir. Asimismo, Urgente.bo, le preguntó a Núñez sobre la situación del exvicepresidente Álvaro García Linera y la exministra Gabriela Montaño y ella respondió: "no los pude ver al momento y espero verlos".