Dirigente de las Bartolinas dice que permitirán ingreso de la Policía al Chapare si piden perdón de rodillas







12/12/2019 - 05:58:03

El Día.- En filas de los sectores sociales afines al anterior Gobierno no cayó bien la advertencia que hizo el Gobierno sobre una posible imposibilidad de realizar las elecciones en el Chapare por la falta de la presencia del Estado. En ese sentido, la dirigente Leonilda Zurita condicionó el retorno de la Policía al pedido de “perdón de rodillas” por los hechos de violencia tras la renuncia de Evo Morales.



En la zona del Chapare, en el Trópico de Cochabamba, aún se encuentra vetado el ingreso de la Policía por lo que, según el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, no habrían garantías para que se realice los próximos comicios presidenciales.



“Nosotros estamos pidiendo, imagínense, tienen que disculparse, incluso de rodillas porque a mis mujeres, a mis hermanas ha hecho caminar de rodillas y eso jamás se perdona, eso no se perdona”, afirmó la dirigente de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa".



Murillo advierte que no habrá elecciones en el Chapare si no hay presencia del Estado

El sector cocalero de Cochabamba es considerado uno de los bastiones del expresidente Morales, quien terminó renunciando a su cargo el 10 de noviembre en medio de un ambiente convulsionado en el país alentado por grupos de cívicos, políticos y que fue coronado por un motín policial.



“La Policía debe ingresar al Chapare porque el Estado de derecho debe estar en todos los rincones de nuestra patria, no se puede permitir que exista una republiqueta dentro de nuestro territorio, la policía sindical no es ni legal, ni constitucional”, afirmó Murillo.



La dirigente calificó la advertencia del ministro Murillo de no permitir que se lleven las elecciones generales en el Trópico como “atentatorio” a la democracia y aseguró que no permitirán que ocurra aquello.



Al respecto, el dirigente cocalero Leonardo Loza lamentó los "términos antidemocráticos" de la autoridad gubernamental. Contó que en algunas poblaciones sus habitantes se declararon "más seguros" sin la fuerza del orden y aseguró que las elecciones en esas regiones se llevarán a cabo de cualquier manera.



“Sin o con la Policía, tanto en la zona del Trópico de Cochabamba, como en el pueblo boliviano, las elecciones nacionales se van a realizar y se tiene que realizar. Es la fuerza y la voluntad del pueblo, ningún chantajista y arbitrario puede impedir el normal desenvolvimiento de la democracia”, señaló, reportó radio Cepra.



Zurita aseguró que tras la dimisión del exmandatario los efectivos del orden humillaron y generaron violencia en contra de los sectores sociales junto con las Fuerzas Armadas, especialmente en el municipio de Sacaba, donde perdieron la vida nueve personas con heridas de bala.



Murillo pidió a los dirigentes de los productores de la hoja de coca del Chapare, Andrónico Rodríguez, Feliciano Mamani y Loza hablar con los sindicatos para que permitan el ingreso de las fuerzas del orden.



“Hoy (el Gobierno) continúa queriendo violar la democracia”, insistió Zurita, quien responsabilizó a la presidenta Jeanine Áñez de “asaltar” el Palacio Quemado para autoproclamarse como jefa del Estado.