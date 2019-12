Transportistas señalan intimidación del municpio







12/12/2019 - 05:50:57

El Día.- La dirigencia del sector transporte se presentó a declarar ante la Felcc tras la denuncia de la Alcaldía cruceña por supuestos atentados contra bienes del Estado y la utilización de explosivos durante sus protestas. El lunes el sector había anunciado una marcha, pero fue suspendida para el martes, ayer nuevamente otro grupo de dirigentes del transporte público volvieron a declarar ante la fiscalía. En la oportunidad señalaron que el Municipio está buscando amedrentarlos por las protestas que realizan en contra del BTR.



Demanda ante el ministerio público. La Alcaldía ratificó la demanda y dijo que no la retirarían, "El atentado ocurrió en agosto de este año, el sector realizó una protesta en la ciudad, la misma que terminó en las afueras de la Secretaría de Parques y Jardines, que fue tomada y lo que hacen es un atentado, lanzando petardos hacia las mediaciones de la secretaría, misma que es un bien público, entonces ellos, con su conducta han atentado la función y seguridad de los servidores públicos", dijo Jorge Cabral, abogado de la secretaría jurídica.



Dirigentes denuncian amedrentamiento. Aldo Terrazas Indicó que se estaría buscando la manera de amedrentarlos por las protestas que realizan en contra del BTR. "Lo que pasa es que nos quieren amedrentrar. El municipio no quiere que reclamemos, los que ellos hacen, aprueban leyes entre cuatro paredes y también la reglamentación en pleno paro cívico. Han sacado una ley donde están concesionando a todo mundo, no se están respetando los 60 años que estamos dando este servicio a la ciudad, Por lo tanto cualquier fulano que tenga plata de la corrupción puede hacer transporte", expresó Terrazas al decir que irán a declarar las veces que sean necesarias y continuarán con sus movilizaciones.



Transportistas continuarán con las protestas. Las manifestaciones van a continuar aseguró Mario Guerrero por lo que hoy miércoles saldrán marchar. "Vamos a seguir con todas nuestras medidas de protestas, hasta que se anule la ley de movilidad urbana. Exigimos la renuncia de todo el Concejo porque están inmersos en la corrupción. Seguiremos en las calles, manifestándonos de manera pacífica como lo hemos venido haciendo. Nos vamos a concentrar en el Parque Urbano, pidiendo que se anule la ley 1216, aprobada entre cuatro paredes, no nos vamos a cansar, si nos sigue llamando el ministerio, vendremos y seguiremos con las movilizaciones", informó Guerrero, al momento de afirmar que los operadores del servicio de transporte público funcionará de manera irregular.



BTR a días de concluir. Por otro lado, movilidad urbana dijo que este mes se concluyen las obras mayores correspondientes al mejoramiento del pavimento y cambio de losetas. Entre las obras civiles menores se tiene un avance del 48% en el acondicionamiento de aceras y construcción de estaciones. Se tiene previsto la finalización de la obra para el mes de enero del 2020.



1216 ley municipal

es la normativa que según indican no fue consensuado con el sector.



2 dias de movilizaciones

los transportistas anunciarón que hoy y mañana tomarán las calles.