Caen los hermanos Mojica por sus nexos con el guerrillero prófugo Óscar Serna







12/12/2019 - 05:47:43

El Deber.- En operativos coordinados con la Fiscalía, agentes de la Felcc allanaron ayer tres inmuebles de la capital cruceña en busca de más evidencias para esclarecer los hechos luctuosos de octubre en Montero, donde se enfrentaron grupos del entonces partido gobernante MAS y el movimiento cívico, muriendo a bala Mario Salvatierra Herrera (60) y Marcelo Terrazas Seleme (48).



El registro de los inmuebles, que apunta también a establecer los nexos de dirigentes masistas con guerrilleros de las FARC y del MRTA, empezó en el barrio 21 de Febrero, zona de Guaracachi. Allí ingresaron a la casa de la madre de los gemelos Alpacino y Paolo Mojica Gutiérrez, donde secuestraron documentación y arrestaron a los hermanos que el lunes habían prestado sus declaraciones por la vía testifical, en las cuales revelaron nombres y lugares que sirvieron para que la Policía redirigiera la investigación.



Luego, los agentes ingresaron a una casa del condominio Barceló, situado en el km 9½ de la ruta a Warnes. La batida culminó con el allanamiento de una tienda en un centro comercial del tercer anillo, entre las avenidas Alemania y Mutualista, que, supuestamente, pertenecía a una mujer que habría tenido una relación con el peruano, de apellido Rocha. El ambiente estaba vacío.





Los detectives encontraron en las diferentes acciones reveladores documentos del insurgente peruano Óscar Martín Serna Ponce, quien, a juzgar por las declaraciones de los investigados, figuraba como el cabecilla que comandaba las operaciones en Santa Cruz, incluida la internación médica del argentino Facundo Molares Schoenfeld, guerrillero confeso de las FARC.



Entre los papeles requisados ayer existen recibos de varias cuentas bancarias, con depósitos y retiros de altas sumas de dinero, hecho que será indagado por el Ministerio Público. Asimismo, se encontró material fotográfico, en el que Serna aparece posando con Raúl García Linera y con el exvicepresidente Ávaro García Linera.



García, en una entrevista publicada el 9 de diciembre en EL DEBER, dijo haber conocido a Óscar Serna cuando estuvieron juntos en la cárcel, pero negó los lazos recientes. “Yo entré el año 1992 y él (Serna) en 1994. El 97 salí y nunca más supe de él”, señaló.



El poder de Óscar Serna



Los hermanos Mojica dieron luces sobre los nexos de Serna en Santa Cruz y La Paz. Afirman que lo conocieron gracias a la ex miss Bolivia y concejala por el MAS en San José de Chiquitos, Susana Vaca, quien se los presentó como su novio.



“A Óscar Martín Serna lo conocí en 2015. Me lo presentó la concejala Susana Vaca Peña y me dijo que era un empresario que se dedicaba a la construcción; luego, fuimos a almorzar a la Casa del Camba con mi familia, con él y la concejala Susana. Ella me dijo que Serna podía apoyarme con poleras y banderas del MAS en mi campaña”, declaró Alpacino, que era candidato a diputado por la C-46.



“Me decía que él (Serna) tenía contactos en La Paz y que conocía a Raúl García Linera y a Hugo Moldiz, con los que tenía una buena amistad”, relata Alpacino en su declaración y en otra parte de la misma indica: “Serna viajaba constantemente a La Paz para reunirse con Raúl García Linera y Hugo Moldiz”.



En la última parte del documento, Mojica reveló que Serna salió del país el 28 de noviembre. “Me escribió vía WhatsApp diciendo: ‘Injustamente me están culpando de varios delitos’, no me dijo nada más”.



Paolo Mojica, a su turno, manifestó que conoció a Serna porque apoyaba en la campaña política de su hermano. “De vez en cuando había una cena en la casa de mi madre o en la casa de campaña en la Pampa de la Isla. A Óscar Martín lo consideraba una buena persona”, “la última vez que recibí una llamada de él fue una semana antes del paro y me dijo que escondamos a mi hermano, Alpacino, porque lo querían matar los del 21F por ser candidato del MAS”, señala Paolo.



Conexión con Molares



Para la Fiscalía, Óscar Serna dirigía los hilos y la logística de los grupos masistas que protagonizaron hechos violentos en el norte cruceño. Puso especial atención cuando Facundo Molares resultó herido, al parecer, por esquirlas de un objeto explosivo.



El cuadernillo de investigación señala que el subversivo peruano trasladó a Facundo Molares a Montero, específicamente al barrio Cofadena, para dirigir un grupo armado y arremeter contra las personas que acataban el paro cívico, además de coordinar y cubrir los gastos para que Molares sea atendido de manera oculta en el domicilio de la mamá del médico Emanuel Castedo Guzmán.



Cuando el guerrillero de las FARC agonizaba, Serna movilizó a varios dirigentes y operadores del MAS para conseguir una atención especializada. Es así que gestionó su internación en la clínica Foianini, donde no lo recibieron, y luego consiguió que lo acogieran en el hospital Japonés, donde finalmente le salvaron la vida.



Asimismo, Serna comisionó a Heidy Rebeca Parada Gallardo (ex esposa del diputado Henry Cabrera) para que entregara el pasaporte de Facundo a su padre, Hugo Molares, que por esos días llegó a ver a su hijo. Empero, la mujer no pudo verse con el extranjero, pues la Felcc lo había arrestado cuando se citaron en el Japonés.



“Serna me dijo que me deshiciera del pasaporte, que lo botara y que eliminara todas las conversaciones que había tenido con Hugo Molares”, declaró Rebeca. Sobre Serna pesa un mandamiento de aprehensión y, por datos extraoficiales, se sabe que tenía un caso pendiente por evasión de una cárcel de La Paz.