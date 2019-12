El tipo de cambio debe mantenerse







El Día.- Para no crear problemas internos. "La recomendación como empresarios es que debemos mantener el tipo de cambio por un tiempo razonable para que no nos pase lo que hemos tenido con Macri, o sea que lo que queremos decir es que buscamos que el tipo de cambio se mantenga por un tiempo para no crear problemas internos en el país"; dijo Kempff.



El representante empresarial aseguró que las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país, que ascienden a 6.700 millones de dólares, garantizan que el tipo de cambio se mantenga estable.



Por otra parte, Kempff ratificó el pedido al Gobierno de transición de que viabilice una negociación tripartita para el incremento salarial del próximo año.