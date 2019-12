El Ministerio de Desarrollo evalúa realidad de las estatales







12/12/2019 - 05:32:29

Página Siete.- El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Wilfredo Rojo, informó ayer que existe un proceso de evaluación de las empresas públicas dependientes de esa cartera de Estado y que durante el periodo de transición se trabajará en promover su transparencia.



La autoridad manifestó que en estos momentos están en plena revisión de la información disponible. “El objetivo que tiene este gobierno de transición va a ser limpiarlas y transparentarlas, para que tome decisiones el nuevo Gobierno”, sostuvo.



Explicó que diversas empresas son cuestionadas y que algunas se encuentran en mejor situación. “La mayoría de las empresas no tienen déficit, pero sí tienen pérdidas que es lo que a veces se confunde, la mayoría tienen un flujo de caja, pero no están bien económicamente en su rentabilidad y eso es lo que hay que corregir”, aseveró.



El Ministro de Desarrollo Productivo agregó que una vez con las empresas transparentadas, la próxima administración debería tomar decisiones, como la venta, el alquiler y la otorgación de la administración al sector privado u otras instancias.



“Hay empresas que verdaderamente no se justifican, y este otro grupo de empresas deberían capitalizarlas, pero con empresas privadas y buscarles los mercados”, indicó la autoridad, al mencionar que en algunas empresas se detectó problemas de corrupción, malos manejos y un mal enfoque de mercado.