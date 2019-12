Gobierno niega subvención de la luz a raíz de la rebaja tarifaria







12/12/2019 - 05:30:50

Página Siete.- La Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) afirmó que la rebaja en las tarifas de energía eléctrica, que se aplicará desde este mes en todas las regiones del país, no afectará los recursos del Tesoro General del Estado (TGE) ni supone subvención alguna al servicio.



“La reducción que se logró en las tarifas de la energía eléctrica es una rebaja que no afecta los ingresos de las empresas operadoras, no afecta al Tesoro General del Estado, ni hay una subvención. La rebaja se consigue con una eficiencia de la cadena productiva del sector eléctrico”, aseguró ayer en contacto con Página Siete el director de la AETN, Luis Fernando Áñez.



El funcionario explicó que la eficiencia tiene que ver con el trabajo de todo el sector de generación (termoeléctricas, hidroeléctricas y energías alternativas); el transporte y las distribuidoras, además de que estas últimas harán inversiones para expandir la conexión eléctrica.



“Se descarta una subvención y pérdida de ingresos de parte de las empresas estatales, no se afectará a los ingresos ni de las empresas públicas ni de las privadas, porque esta rebaja es el resultado de un estudio técnico, no se hizo al azar ni a la rápida”, manifestó el director.



Áñez detalló que en el estudio técnico se tomó datos reales de los costos de las empresas de generación de electricidad, los costos del transporte y la eficiencia de cada sector, entre otros.



En respuesta a un cuestionario enviado por este medio, en el Ministerio de Energías precisaron que las nuevas estructuras tarifarias aprobadas no tendrán efectos negativos en los ingresos de las empresas distribuidoras, de transporte y de generación, ni en ENDE Corporación.



“La disminución es fruto de un estudio técnico en el que se consiguió un escenario con un nivel mayor de eficiencia en la cadena de producción de electricidad”, comunicó el ministerio.



El lunes, el ministro de Energías, Álvaro Guzmán, confirmó que desde diciembre entra en vigencia la reducción de tarifas eléctricas en hasta el 50% en Santa Cruz, y en Chuquisaca con un tope de descuento del 41%.



En detalle, se reducirá el costo de la energía en los consumos más bajos, aunque en una proporción menor, y en el caso de las tarifas elevadas con consumos altos de electricidad, se nivelará un poco, con el fin de que ya no exista una diferencia tan grande como se sucedía antes.



Al respecto, Áñez agregó que la tendencia que se planifica para el resto del país, como el departamento de La Paz, será parecida, aunque aún no se tiene un porcentaje de reducción definido, pues el estudio está en proceso.



Inversiones y mejoras



Áñez acotó que con el fin de ampliar la cobertura en las conexiones de electricidad en el país, en estos días se aprobaron los planes de inversión y expansión de las empresas, que será informado en los siguientes días.



Luego de que la AETN apruebe los planes de inversión, estos pasan a ser un “compromiso” de parte de la operadora y, en caso de incumplimiento, se aplican las boletas de garantía.



De forma paralela, declaró que el servicio eléctrico que se da en Cobija o en Tarija pasa por inconvenientes, por lo que se tiene que buscar alternativas conjuntas con las empresas distribuidoras.





La disminución



Consumidores La distribuidora de energía eléctrica Cooperativa Rural de Electrificación (CRE), que opera en el departamento de Santa Cruz, ahora deberá cobrar 0,98 bolivianos por el consumo de más de 1.000 kilovatios/hora. Antes, sin el ajuste, cobraba 1,94 bolivianos por los 1.000 kilovatios usados, es decir, cobrará con una disminución del 50%.

Alcance En el caso de la Compañía Eléctrica Sucre, que opera en 90% del departamento de Chuquisaca, tenía una tarifa de 1,7 bolivianos por el uso de más de 1.000 kilovatios/hora. Con el ajuste, el precio se reducirá a 0,99 bolivianos, lo que significa un decremento del 41%, aunque sólo alcanza al 0,03% de los usuarios.

Cessa anuncia inversión de Bs 206 MM para ampliar cobertura



La Compañía Eléctrica Sucre (Cessa) anunció que para ampliar la cobertura eléctrica en Chuquisaca, invertirá 206 millones de bolivianos en los siguientes cuatro años.



“Se destinarán inversiones que se harán en los sectores de alta tensión, baja y media. ¿Qué significa esto?, que vamos a ampliar la red, se implementará transformadores de subestaciones en diferentes lugares, con el fin de mejorar la calidad del servicio en distribución en el departamento”, anticipó el gerente de la distribuidora, Óscar Sandi.



El ejecutivo precisó que del monto total, el 60% será destinado para el área rural y el 40% para el sector urbano, con el objetivo de llegar a municipios donde no hay cobertura como en el chaco chuquisaqueño o la zona norte donde se ubica el municipio de Poroma.





Sandi sostuvo que el monto destinado es “agresivo” con relación a lo que se invirtió en años anteriores, cuando no pasaban de los 100 millones.



En la actualidad, Cessa opera en el 90% del departamento de Chuquisaca, donde la cobertura en el área urbana es del 92% y en el rural, del 66%.



“Con los 206 millones de bolivianos que vamos a invertir en los siguientes cuatro años, se quiere llegar a un 95% del área rural. Es la razón fundamental para dirigir el mayor monto al área rural”, afirmó Sandi, quien agregó que la rebaja de las tarifas de servicio es una norma que se aplica en todas las categorías del sistema.