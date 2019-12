Clásico cochabambino para alquilar balcones







12/12/2019 - 05:24:04

Los Tiempos.- Sin tregua y con un rótulo de “prohibido perder” se disputará el clásico cochabambino 146 de hoy (20:30). Aurora y Wilstermann, cada uno persiguiendo objetivos disímiles, se medirán en el estadio Félix Capriles, en un encuentro que presagia un lleno total del estadio Félix Capriles, fiel testigo de la nueva batalla que protagonizarán los archirrivales esta noche.



El anfitrión por efectos de recaudación será Aurora, elenco que en los pasados tres clásicos no sabe de victorias ante su eterno rival.



El equipo dirigido por Mauricio Adorno viene un tanto golpeado por la derrota en Santa Cruz ante Oriente Petrolero 2-1, el lunes pasado, resultado que se resolvió casi sobre el final del cotejo y cuando los celestes aguantaban un estoico 1-1.



Producto del esfuerzo, el volante Mario Parrado sufrió un desgarro en la pierna derecha y hoy será baja. Su lugar será tomado por Amílcar Sánchez, quien en ese lance fue a la banca. No se descartan otros cambios de último momento en el once del cuadro valluno.



Al igual que Aurora, Wilstermann necesita sumar los tres puntos para continuar arriba en la pelea por el título del Clausura y la clasificación a Copa Libertadores como Bolivia 2.



Con este panorama, el técnico aviador, Cristian Díaz, pondrá toda la carne al asador, y para su fortuna tiene a todo el equipo a disposición, salvo el marcador central Ronny Montero, que ya se despidió del Clausura por una lesión en la rodilla derecha.



Pese a que el estratega no dejó entrever al posible once titular, se conoce que para el clásico cochabambino estaría preparando al menos tres variantes con los retornos al once titular de Óscar Vaca, Jorge Ortiz y Serginho. La duda es si va desde el vamos Fernando Saucedo o Carlos Antonio Melgar, en la contención.







SUPREMACÍA ROJA EN EL CLÁSICO



En 2019, Aurora y Wilstermann se midieron tres veces, con amplio dominio de los rojos con tres victorias a su favor.



En el torneo Apertura, Wilstermann ganó 2-1 (30/01) y 1-2 (06/04), mientras que para el certamen Clausura goleó 5-1 (18/08).







SEGURIDAD MÁXIMA EN LA CURVA NORTE



La Policía prepara un operativo de seguridad para evitar hechos de violencia en la curva norte, donde las hinchadas de Wilstermann y Aurora planean apostarse.



La hinchada celeste desde hace unos tres años se ubica en la curva norte del Capriles, espacio que también es ocupado por la barra aviadora cuando son locales. Es por esta razón que ninguna de las dos aficiones quiere moverse de ese espacio.



La Policía dejará ingresar primero a la hinchada celeste a la parte este de la curva norte, después se ubicará la parcialidad aviadora, quienes estarán separados por un cordón policial.







OPINIONES



"Estamos motivados en jugar este clásico, quizás es el partido más importante del año. Merecíamos lograr al menos un punto en Santa Cruz, pero así es el fútbol". Willan Álvarez. Delantero de Aurora.



"Los clásicos son emotivos, son duros de jugar, de mucha adrenalina. Que el hincha de Wilstermann se quede tranquilo, porque nosotros no nos vamos a detener de ninguna forma". Cristian Díaz. DT Wilstermann.