Always tumba a Destroyers en el Tahuichi, con 9 jugadores





12/12/2019 - 05:18:13

Página Siete.- Con nueve jugadores. Así terminó Always Ready el partido que venció por 3-1 a Destroyers, ayer en el estadio Tahuichi, por la fecha 21 del torneo Clausura.



El equipo alteño fue ampliamente superior y efectivo. Disputó los últimos 15 minutos con nueve jugadores.



Los goles para Always fueron anotados por Carmelo Algarañaz (41’ y 54’) y Marcos Ovejero (49’). Descontó para el cuchuqui José Cortés (59’).



Ante la falta de eficacia del local, apareció Carmelo Algarañaz para anotar el primero antes del final del primer tiempo. A los 41’, el cruceño con golpe de cabeza mandó el balón al fondo del arco de Elder Araúz. Fue el 1-0 con el que los planteles se fueron al descanso.



A la vuelta de los vestuarios, Always salió decidido a liquidar el pleito. Un grueso error del experimentado Lorgio Álvarez fue bien aprovechado por Ovejero (49’) para poner el 2-0.



El local seguía impreciso y mostrando un nivel bajo, como en casi todo el Clausura. En frente estaba un equipo alteño crecido futbolística y anímicamente, que llegó al tercero otra vez con un cabezazo de Algarañaz (54’). Con el 3-0, la visita bajó el ritmo y esperó que el partido se diluyera en el Tahuichi.



El cuchuqui quiso reaccionar, pero solo pudo descontar con un cabezazo de Cortés (59’). El colombiano se elevó en medio de la zaga ‘millonaria’ para anotar el 1-3. En la recta final, Destroyers ingresó en la desesperación ante un Always Ready cauto que dominaba el partido, hasta que llegó una torpeza de Eduardo Puña (71’).



El volante vio la roja tras una plancha en los genitales de José María Méndez. El juez no dudó en expulsarlo, pero después de unos minutos de discusiones y cuando se estaba a punto de reanudar el juego, el meta visitante Raúl Olivares botó el balón a un costado, situación que sancionó el juez con la segunda amarilla y en consecuencia la roja. Olivares dejó su lugar a Diego Zamora, que ingresó por Joel Fernández a los 74 minutos. Pese a la superioridad numérica, Destroyers fue incapaz de empatar (El Deber).