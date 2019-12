Nacional conquista el torneo Clausura uruguayo al vencer 2-0 a Peñarol







12/12/2019 - 05:15:13

La Razón.- Nacional conquistó el torneo Clausura del fútbol uruguayo este miércoles al vencer 2-0 a Peñarol, en un partido que se resolvió en cinco minutos a favor del tricolor que ahora llega con ventaja a definir el Campeonato Uruguayo.



Los goles de Nacional se produjeron entre el minuto 61 y el 66, el primero un bombazo de Gonzalo Castro que remató abajo a la izquierda de Thiago Cardozo, quien no pudo hacer nada para detener el balón; el segundo, un cabezazo de Guzmán Corujo a los 66.



La expulsión de Enzo Martínez en Peñarol después del segundo gol, por un brutal codazo al rostro de Matías Zunino delante del árbitro, dejó al aurinegro -ya con varias bajas por lesiones y suspensiones- en inferioridad numérica y contra las cuerdas.



Ahora los dos eternos rivales definirán al campeón uruguayo y Nacional, de ganar el domingo, se quedará con el título. De lo contrario habrá más finales.



Partido parejo



El partido fue de trámite parejo. La primera incidencia clara vino con un desborde por izquierda de Agustín Canobbio que eludió a un defensa tricolor y sacó un verdadero bombazo que despejó de forma poco ortodoxa el meta panameño Luis Mejía con el brazo pegado al cuerpo. Pudo ser la apertura para Peñarol a los 8 minutos y medio de juego.



Nacional encontró rápidamente espacios por izquierda y tuvo la primera subida con peligro a los 13 con un pase de Matías Viña a su tocayo Zunino por vía aérea, pero estaba fuera de juego.



Peñarol llegó con un plantel disminuido por lesiones y suspensiones por acumulación de tarjetas. El DT Diego López apostó a la velocidad del juvenil Facundo Pellistri, a la potencia de Canobbio, y a la dupla de atacantes que conformaron Luis Acevedo y Lucas Viatri.



En tanto Álvaro Gutiérrez tuvo un equipo más completo en nombres, con Gonzalo Castro y Gonzalo Bergessio -el goleador tricolor- a pleno.



Pasado el primer tercio de partido Nacional hacía más faltas que su rival en el mítico Estadio Centenario de Montevideo y propiciaba situaciones de peligro.



Castro tuvo su primer disparo franco a los 24 cuando tras un contragolpe de Peñarol y un notable quite de Mathías Laborda, Nacional quedó en ventaja para el ataque, que no fue efectivo.



Cardozo se lució en la valla aurinegra cuando contuvo a los 27 un remate forzado de Bergessio tras un desborde de Zunino, pero dio rebote al propio a Zunino quien disparó a la carrera para la contención definitiva del meta carbonero.



Era hasta el momento la chance más clara de gol del partido.



Nacional pudo tenerlo a los 31 con una llegada de Bergessio que terminaba una recuperación de pelota, pero no pudo conectar y fue saque de meta.



Viatri llegó con claridad en el contragolpe y al tratar de cabecear se sintió y quedó tendido fuera de la cancha. Fue el final del partido para el goleador de Peñarol, que echó mano al español Xisco Jiménez, que venía de una lesión.



Peñarol seguía siendo víctima de la epidemia de lesiones que le persigue.



Con Peñarol con 10 hombres, Viña llegó a la línea de fondo aurinegra y buscó el centro para Bergessio quien, estirado, apenas llegó a tocarla y controló Cardozo.



El partido se fue al descanso sin goles.



Definición en cinco



Nacional salió presionar a Peñarol en el segundo tiempo pero los dos viejos rivales mostraron imprecisiones, sobre todo en ataque, y el partido perdió en intensidad con respecto a los primeros 45 minutos.



Por primera vez a los 54 minutos el juez del cotejo Andrés Matonte consultó el VAR para dilucidar una incidencia que terminó con Pellistri en el piso luego de una llegada al balón del meta Mejía.



No pasaba nada y el partido seguía a ritmo más cansino.



Nacional dio vuelta el tablero cuando a los 61 un centro cruzado de Zunino encontró sin marca a Gonzalo Castro, quien definió de un fulminante remate cruzado y dejó sin nada que hacer al juvenil Cardozo en su debut clásico.



Pasaron cinco minutos y la salida de Castro para que Nacional pusiera el 2-0 a los 66, con un notable cabezazo de Guzmán Corujo tras un tiro libre desde la derecha.



A los 68 el árbitro expulsó a Enzo Martínez por una falta innecesaria que dejó a Peñarol en inferioridad numérica. Cuatro minutos después sancionó con amarilla a Gastón Rodríguez, en el agitado banco aurinegro.



Peñarol hacía agua en el fondo y Nacional lograba llegar sin problemas. También era impreciso en los pases, que se perdían afuera. El partido terminó 2-0 con Nacional campeón del torneo Clausura.